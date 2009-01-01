أيمن عودة: سنقّدم هذه المطالب لجلعاد آردان..

القدس المحتلة / سما /

كشف أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة، الخميس، عن المطالب التي سيقدمها أعضاء القائمة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان خلال الاجتماع معه اليوم.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن عودة أن مطالبهم ستتركز على فرض عقوبة السجن وغرامات كبيرة على كل من يحمل سلاحًا غير قانوني في الوسط العربي.

كما سيطالبون بمحاكمة المسؤولين عن العصابات التي تنفذ جرائم في الوسط العربي. واعتبر أن هذه المطالب هي من أبسط حقوق كل مواطن. مؤكدًا استمرار الوسط العربي في معركته حتى تحقيق الأمن.

وكانت القائمة العربية المشتركة مترددة في الموافقة على الاجتماع مع أردان بعد تصريحات له وصفت بـ "العنصرية" بعد قوله إن الجرائم في الوسط العربي هي نتاج ثقافة. إلا أنها قررت الليلة الماضية الاجتماع به.