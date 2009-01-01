طالع .. ادانات ورفض عربي واسع للعملية العسكرية التركية شمالي شرق سوريا

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا تعد "تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار" في المنطقة، ودعت إلى ضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري.

ونقلت وكالة "كونا" الرسمية الكويتية عن مصدر مسؤول في الخارجية قوله، إن "العمليات العسكرية التركية شمال شرق سوريا تعد تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة وتصعيدا من شأنه أن يقوض فرص الحل السياسي الذي يسعى إليه المجتمع الدولي، والذي حقق مؤخرا تقدما ملموسا بتوصل المبعوث الدولي إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي ستحدد مستقبل الشعب السوري".

ودعا المصدر الأطراف كافة إلى "الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري حتى لا تنزلق الأوضاع إلى ما يضاعف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب السوري الشقيق وحتى يتحقق الحفاظ على استقلال وسيادة سوريا وسلامتها ووحدة أراضيها".

ومن المقرر أن تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية، يوم السبت المقبل، لبحث "العدوان التركي" على الأراضي السورية، وذلك على خلفية انطلاق العملية الع

ــــــــــــــــــــ

أعلنت الجزائر ​تضامنها الكامل مع الدولة السورية في مواجهة "العدوان العسكري التركي" على شمال سوريا.

وأشارت الخارجية الجزائرية في بيان لها مساء أمس الأربعاء، إلى أن الجزائر تتابع بانشغال بالغ الأحداث الخطيرة الحاصلة في شمال سوريا، مؤكدة تضامن الجزائر ​الكامل مع "دولة سوريا الشقيقة".​

وأضاف البيان أن الجزائر تؤكد حرصها على سيادة وسلامة أراضي سوريا ووحدتها الترابية، مجددة في الوقت نفسه رفضها المبدئي القاطع المساس بسيادة الدول في جميع الظروف.

ولقيت عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا الأربعاء ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية شمال شرق سوريا، إدانات عربية ودولية واسعة، وقررت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ السبت المقبل لبحث "العدوان التركي" على الأراضي السورية، بينما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم الخميس لبحث التطورات في الشمال السوري.

ــــــــــــــ

طالب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بوقف العملية العسكرية بشمال شرقي سوريا، مؤكدا رفضه لـ "أي انتقاص من سيادة سوريا".

وكتب الصفدي في تغريدة على موقع "تويتر"، الأربعاء: "نطالب تركيا وقف هجومها على سوريا فورا وحل جميع القضايا عبر الحوار في إطار القانون الدولي".

وأضاف: "نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا وندين كل عدوان يهدد وحدتها. نؤكد أن حل الأزمة سياسيا بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره هو سبيل تحقيق الأمن لسوريا وجوارها".

ومن المقرر أن تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية، يوم السبت المقبل، لبحث "العدوان التركي" على الأراضي السورية، وذلك على خلفية انطلاق العملية العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية بمناطق شمال شرقي سوريا.

ــــــــــــــــ

أدانت الحكومة السعودية، عملية "نبع السلام" التركية، شمال شرق سوريا، والتي تهدف إلى إزاحة المليشيات الكردية عن الحدود معها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، قوله إن "المملكة تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية".

وعبر المصدر عن "قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي"، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.



ونبه المصدر إلى أنه "بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع".

ـــــــــــــــ

وكانت الخارجية المصرية، أصدرت بيانا مشابها، دعت فيه أيضا جامعة الدول العربية، إلى انعقاد قمة طارئة لمناقشة عملية "نبع السلام".

فيما قالت جامعة الدول العربية، على لسان أمينها العام المساعد حسام زكي، إنها "تقف بوضوح ضد التحركات والأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات التركية ضد سوريا".



وأضاف زكي في بيان له أن "هذه العمليات العسكرية تمس سيادة دولة عضو في جامعة الدول العربية وهي سوريا"، مشيرا إلى أنه مهما كان الموقف السياسي بين الدول العربية الأعضاء بالجامعة، والذي أدى إلى تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، إلا أن موقف الجامعة العربية واضح ويرفض بشدة المساس بالسيادة السورية على أراضيها.



وتابع: "لا ينبغي لدولة جارة لسوريا وهي تركيا، أن تقوم بمثل هذه الأعمال العسكرية مهما كانت الذرائع التي تتذرع بها للقيام بمثل هذا العمل العسكري".