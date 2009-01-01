الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

وكالات

قال المحامي كمال بن مسعود إن محكمة التعقيب قررت، الأربعاء، الإفراج عن قطب الإعلام التونسي نبيل القروي والمرشح لانتخابات الرئاسة قبل أيام قليلة من جولة الإعادة.



وقال بن مسعود إن محكمة التعقيب قررت الإفراج عن القروي الذي اعتقل قبل خوض الدور الأول من الانتخابات للاشتباه في ضلوعه في غسل أموال.

وخرج القروي من السجن واستقبله العشرات من أنصاره هناك، وتوجه مباشرة إلى مقر حزبه "قلب تونس".



وفي تعليق على قرار المحكمة، قال غازي الشواشي من التيار الديموقراطي إن القضاء له مبرراته لاتخاذ هذا القرار، وإن الإفراج لا يعني أن القضية أغلقت.

ولفت إلى أن التهم ما تزال موجودة، والحجر على الأموال والسفر ما يزال قائما، مشيرا إلى حقه في عمل مناظرة انتخابية مع منافسه قيس سعيّد.



وأشار الشواشي إلى أن هنالك قضية أخرى بانتظار القروي، وهي القضية التي رفعها التيار على خلفية وثائق "اللوبيينغ".