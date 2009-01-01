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ليبرمان يعرض خطة لتشكيل حكومة إسرائيلية والخروج من المأزق السياسي

الخميس 10 أكتوبر 2019 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يعرض خطة لتشكيل حكومة إسرائيلية والخروج من المأزق السياسي


القدس المحتلة / سما /

 عرض أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا ، خطته من أجل التوصل لحل وسط وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة في ظل الخلافات القائمة التي تحول دون تشكيلها.

ونشر ليبرمان عبر "فيسبوك" خطته التي تعتمد على أن تشكيل الحكومة من حزبه، وحزبي الليكود وأزرق- أبيض، على أن يتم فيما بعد ضم أحزاب أخرى بعد الاتفاق بين الأحزاب الرئيسية على القوانين الأساسية والميزانية العامة.

وتتضمن المرحلة الأولى أن يتم تشكيل فريق موحد من الأحزاب الثلاثة قبل تشكيل الحكومة لصياغة الخطوط الأساسية التي ستبنى عليها حكومة الوحدة.

وفي حال تم الاتفاق على المرحلة الأولى، فإنه سيتم تبني مخطط الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين للتناوب على رئاسة الحكومة بحيث يكون بنيامين نتنياهو أولًا، ثم بيني غانتس ثانيًا.

وفي حال تمت الخطوات السابقة، فسيتم تشكيل الحكومة من الأحزاب الثلاثة، وإقرار الموزانة والموافقة على خطة متعددة المراحل لمدة 10 سنوات لمضاعفة قوة وميزانية الجيش، وفي المرحلة الأخيرة يتم ضم أحزاب أخرى.

وقال ليبرمان، إن هذه الخطة هي الحل الوحيد لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولا يوجد حل سوى إنشاء مثل هذه الحكومة دون الحاجة لانتخابات جديدة، معتبرًا أن مثل هذه الحكومة ستكون عامل استقرار مهم للتغلب على كل المصالح الشخصية والتوافق على حل موحد لجميع المشاكل.

من جانبه قال حزب الليكود ردًا على هذه الخطة، إن ليبرمان لا ينكر دعمه لحكومة غانتس ذات الميول اليسارية والتي تعتمد على أصوات العرب، ويرفض الانضمام لحكومة معارضة لليسار.

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