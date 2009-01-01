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شرطة بيت لحم تقبض على زوجين لاعتدائهما على طاقم مدرسة التوافق بالجبعة

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة بيت لحم تقبض على زوجين لاعتدائهما على طاقم مدرسة التوافق بالجبعة


بيت لحم / سما /

 قبضت شرطة محافظة بيت لحم اليوم الاربعاء على زوجين  لقيامهما بالاعتداء على طاقم مدرسة التوافق المختلطة في قرية الجبعة جنوب بيت لحم .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان شرطة بيت لحم ابلغت صباح اليوم عن قيام شخصين بالاعتداء على طاقم مدرسة التوافق المختلطة بقرية الجبعة جنوب بيت لحم وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة للمدرسة وعند وصولها تبين وجود 3 اصابات بين الطاقم  احداها معلمة حامل تم نقلها للمستشفى وتلقت العلاج  ثم غادرت .

واكد ارزيقات بان الشرطة تمكنت من القبض على الزوج وزوجته وتوقيفهما لحين احالتهما للنيابة العامة

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