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كيلة تبحث مع "التعاون الإسلامي" تحضيرات مشاركة فلسطين في مؤتمر وزراء الصحة

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيلة تبحث مع "التعاون الإسلامي" تحضيرات مشاركة فلسطين في مؤتمر وزراء الصحة


رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، مع ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين السفير أحمد الريوضي سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي، إضافة إلى بحث تحضيرات مشاركة دولة فلسطين في مؤتمر وزراء الصحة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الذي سيعقد في كانون الأول المقبل.

وأعربت كيلة خلال لقائها السفير الرويضي، اليوم الأربعاء، في مكتبها برام الله، عن شكرها لمنظمة التعاون الإسلامي على جهودها الكبيرة في دعم ومساندة فلسطين في مختلف قطاعاتها، لا سيما القطاع الصحي، وتركيزا على مدينة القدس.

وطالبت منظمة التعاون الإسلامي بمزيد من الدعم والمؤازرة لفلسطين، خصوصا في هذه الفترة الحرجة التي  يعاني منها شعبنا من أزمة مالية وسياسية، وتسليط الاهتمام على مستشفيات القدس، بسبب ما تعانيه من ضائقة جراء قطع المساعدات الأميركية، والتضييقات الإسرائيلية التي تعاني منها، وحفاظا عليها من الانهيار.

من جهته، استعرض الرويضي التدخلات التي تقوم بها المنظمة في فلسطين، خصوصا دعمها لمستشفيات القدس وباقي المستشفيات الحكومية، مؤكدا استمرار دعم المنظمة لفلسطين وفق الاحتياجات والأولويات الوطنية.

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