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مشيرا لتطلعات الحكومة مع مصر.. بشارة: قطاع غزة يشكل 35% من ميزانية الحكومة التشغيلية

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشيرا لتطلعات الحكومة مع مصر.. بشارة: قطاع غزة يشكل 35% من ميزانية الحكومة التشغيلية


القاهرة /سما/

قال وزير المالية شكري بشارة، إن قطاع غزة يشكل 35% من ميزانية الحكومة التشغيلية والتطويرية.

وأضاف بشارة:" نحن بحاجة لأن يكون لدينا وصول للمعلومات لمعرفة الناتج القومي الحقيقي خاصة بموضوع التجارة والتصدير إلى قطاع غزة"، خلال حديثه لوكالة وفا الرسمية من القاهرة.

وأوضح أن زيارة الوفد الوزاري للقاهرة حاليا، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، هدفها تعزيز وتطوير العلاقة مع الأشقاء المصريين، مشيرا إلى" أننا نتطلع إلى تطوير وتبادل المعلومات بشكل أكبر مع جمهورية مصر العربية خاصة بشأن التجارة المتبادلة في قطاع غزة"

وقال بشارة إن المواجهة المالية المعقدة مع الطرف الإسرائيلي خلال الثمانية أشهر الماضية تمت إدارتها بحكمة، وتم تبني سياسة التقشف الصارمة ولكن تم حماية الفئات المهمشة ودفعنا الرواتب كاملة للفئات الأقل دخلا.

وتابع أن" السبب الوحيد حاليا الذي جعلنا نقبل بالترتيبات الحالية هو أننا ذاهبون لمواجهة قانونية بالملفات المالية والتجارية مع إسرائيل، ونتطلع أن تكون الشقيقة مصر مساندة لنا في تلك المطالب".

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