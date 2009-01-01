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عقب الاعتداء على معلمة.. التربية: سنتخذ أقصى العقوبات بحق المعتدين

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقب الاعتداء على معلمة.. التربية: سنتخذ أقصى العقوبات بحق المعتدين


رام الله / سما /

أكد وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، اليوم الإثنين، أن الوزارة تتابع الاعتداءات بحق المعلمين، والتي كان آخرها الاعتداء المؤسف الذي تعرضت له إحدى معلمات مدارس بيت لحم، وذلك عبر الجهات القانونية والأمنية المختصة وذلك لاتخاذ المقتضى القانوني وإنزال العقوبات الجزائية بحق مرتكبيها، بما يضمن حماية المعلمين والمؤسسات التربوية من كل سوء.

وطالب عورتاني في بيان صحفي، كافة المؤسسات الرسمية والأهلية بمساندة جهد الوزارة في هذا المجال، مشدداً على التزامها بالسعي لإنزال أقصى العقوبات بحق المعتدين، مثمناً سرعة تدخل الأجهزة الأمنية واعتقال الفاعلين.

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