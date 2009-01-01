منصور يطلع وزير الخارجية الكوستاريكي على آخر التطورات السياسية

سان خوسيه /سما/

أطلع مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بصفته سفيرا غير مقيم لدى كوستاريكا، وزير الخارجية الكوستاريكي مانويل فانتورا، على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، والتوغل الاستيطاني في الأرض المحتلة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة خارجية في ولاية كاليفورنيا بالعاصمة سان خوسيه، اليوم الأربعاء، سبل التعاون المشترك، وتعزيز الشراكة وتعميق العلاقات الثنائية، بما في ذلك اتفاقية التعاون بين البلدين ومصادقة البرلمان عليها، كذلك ترشح كوستاريكا للعضوية في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للعام المقبل، وأولوياتها في مواجهة الانتهاكات أينما كانت.

وثمن منصور دعم كوستاريكا المستمر للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت بشأن الإجماع الدولي حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل منصور تحيات الرئيس محمود عباس لنظيره الكوستاريكي، مقدرا موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.