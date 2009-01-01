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الهباش: فلسطين والأردن في خندق واحد دفاعًا عن القدس ومقدساتها

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: فلسطين والأردن في خندق واحد دفاعًا عن القدس ومقدساتها


عمان /سما/

 قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، إن فلسطين والأردن كانا على الدوام في خندق واحد دفاعًا عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في وجه الهجمة الإسرائيلية التي تستهدف هوية المدينة المقدسة.

وأضاف خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني النائب يحيى السعود، في العاصمة الأردنية عمان، ان الشعب الفلسطيني وقيادته، يثقون ثقة تامة بالدور الذي يقوم به الملك عبد الله الثاني في مدينة القدس، وحماية مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وبالموقف الشعبي والرسمي الأردني، الذي كان على الدوام مطابقاً ومسانداً وداعماً للجهود الفلسطينية على المستويين الدولي والإقليمي.

وثمن الهباش المواقف المشرفة للعاهل الأردني لصالح القضية الفلسطينية، ودعوته الدائمة للمحافظة على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتنسيق المستمر بين القيادتين الأردنية والفلسطينية.

وأشاد قاضي القضاة بالدور الذي تضطلع به لجنة فلسطين النيابية لصالح القضية الفلسطينية ولجهودها في دعم وجود المقدسيين في مدينتهم.

من جانبه، أكد السعود وقوف الأردنيين خلف مواقف الملك عبد الله الثاني الرافضة بشكل مطلق لمؤامرات الوطن البديل أو التوطين أو مؤامرة "صفقة القرن" التي تنسف الحقوق الفلسطينية المشروعة.

كما أكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وأن مجلس النواب يقف دوما في دعم القضية الفلسطينية كونها قضية الأردن المركزية.

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