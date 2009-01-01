جنين: الاحتفال بإشهار رواية "جداريات عنقاء" للأديبة مروى منصور

جنين / سما /

احتفلت مديرية الثقافة في مدينة جنين، بإشهار الرواية الأدبية "جداريات عنقاء" للأديبة مروى فتحي منصور.

وأكد متحدثون خلال الاحتفال الذي أقيم في مدينة جنين اليوم الأربعاء، أن الأدب والرواية أحد أبرز أنواع المقاومة، وتجسيد لهويتنا الوطنية.

وشددوا على تمسكهم بالتراث والأدب الفلسطيني، داعين الى بذل مزيد من الدعم لإحياء المشهد الثقافي في جنين.

وقدم الناقدان فيصل غوادرة، وعمر عتيق نقدا أدبيا للرواية التي تسلط الضوء على واقع المرأة وما تتعرض له من ظلم مجتمعي وتسلط.

من ناحيتها، دعت منصور إلى دعم ورعاية الشعراء والأدباء والكتاب، والعمل على إحياء المشهد الثقافي في جنين.

يشار إلى أن الأديبة منصور من مواليد بلدة عرابة جنوب غرب جنين، تلقت تعليمها الجامعي في جامعة النجاح الوطنية بقسم اللغة العربية، وتعمل في وزارة التربية والتعليم في جنين.