انفجار خط مياه على جسر "وادي غزة".. وتنويه من المرور

غزة / سما /

انفجر خط مياه على جسر وادي غزة وسط قطاع غزة، عصر اليوم، دون أسباب تذكر من قبل الجهات المسؤولة حتى إعدادنا للخبر.

وتسبب ذلك، بابنهيار جزء من الجسر وأدى إلى تعطيل حركة المارة والمركبات، حيث أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة تنويهًا هامًا، أفادت فيه ببدء أعمال صيانة طارئة في هذه اللحظات على جسر وادي غزة "شارع صلاح الدين" بسبب انفجار خط مياه على الجسر.

وأوضحت في التنويه:" كما نعلمكم بتحويل الاتجاهين طرف معصرة أبو عودة مع وجود لعناصر شرطة المرور والنجدة لتسهيل حركة السير في المكان".