  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

انفجار خط مياه على جسر "وادي غزة".. وتنويه من المرور

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار خط مياه على جسر "وادي غزة".. وتنويه من المرور


غزة / سما /

انفجر خط مياه على جسر وادي غزة وسط قطاع غزة، عصر اليوم، دون أسباب تذكر من قبل الجهات المسؤولة حتى إعدادنا للخبر.

وتسبب ذلك، بابنهيار جزء من الجسر وأدى إلى تعطيل حركة المارة والمركبات، حيث أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة تنويهًا هامًا، أفادت فيه ببدء أعمال صيانة طارئة في هذه اللحظات على جسر وادي غزة "شارع صلاح الدين" بسبب انفجار خط مياه على الجسر.

وأوضحت في التنويه:" كما نعلمكم بتحويل الاتجاهين طرف معصرة أبو عودة مع وجود لعناصر شرطة المرور والنجدة لتسهيل حركة السير في المكان".

الأكثر قراءة اليوم

بيان هام من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة ..

طالع .. المالية بغزة تعلن عن رزمة تسهيلات للموظفين عبر المستحقات

استمع : تسجيل صوتي جديد لضابط مخابرات إسرائيلي يحاول استدراج صحفي بغزة

غزة: وفاة طفلين سقطا في حفرة وسط القطاع والشرطة تحقق

مصر : الموت يغيب الفنان طلعت زكريا

الترتيبات لوصول وفد من لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة بدأت عمليا على الأرض

السلطة تحصل على مليون يورو من الاتحاد الاوروبي يوميا !

الأخبار الرئيسية

الكشف عن تفاصيل اجتماع تنفيذية المنظمة بشأن الانتخابات العامة

الحكومة المصرية توجه رسالة للشعب بشأن "سد النهضة"

ترامب: خضنا حرب العراق بذرائع كاذبة حول اسلحة الدمار الشامل وقتلنا الملايين

23

الكشف عن وقائع "حرب سرية" دارت بين كوريا الشمالية وإسرائيل!

اتحاد نقابات العمّال: الاحتلال يسمح لتجار غزة بالعمل داخل المدن الإسرائيلية