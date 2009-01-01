  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية ونظيره المصري يبحثان آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية ونظيره المصري يبحثان آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري


القاهرة /سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء التعاون بين البلدين.

واستعرض اشتية خلال اللقاء الذي عقد في مقر مجلس الوزراء المصري، بالعاصمة المصرية القاهرة، الأوضاع في فلسطين بشكل عام، وفرص التعاون في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والزراعية، وضرورة تشجيع الاستثمار في فلسطين والاستفادة من التجربة المصرية في بناء المدن الصناعية الفلسطينية وتوسيع حجم التبادل التجاري بفتح الأسواق الفلسطينية أمام البضائع المصرية كبديل للبضائع الاسرائيلية.

وبعد الاجتماع ترأس اشتية ومدبولي جلسة المباحثات المشتركة بحضور الوزراء من أعضاء الوفدين.

ورافق رئيس الوزراء خلال اللقاء، وزير المالية شكري بشارة، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير الزراعة رياض عطاري، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، والأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، والناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

الأكثر قراءة اليوم

بيان هام من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة ..

طالع .. المالية بغزة تعلن عن رزمة تسهيلات للموظفين عبر المستحقات

غزة: وفاة طفلين سقطا في حفرة وسط القطاع والشرطة تحقق

مصر : الموت يغيب الفنان طلعت زكريا

الترتيبات لوصول وفد من لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة بدأت عمليا على الأرض

السلطة تحصل على مليون يورو من الاتحاد الاوروبي يوميا !

إصابات في صفوف الأجهزة الأمنية باشتباكات خلال حملة أمنية بمخيم جنين

الأخبار الرئيسية

الحكومة المصرية توجه رسالة للشعب بشأن "سد النهضة"

ترامب: خضنا حرب العراق بذرائع كاذبة حول اسلحة الدمار الشامل وقتلنا الملايين

23

الكشف عن وقائع "حرب سرية" دارت بين كوريا الشمالية وإسرائيل!

اتحاد نقابات العمّال: الاحتلال يسمح لتجار غزة بالعمل داخل المدن الإسرائيلية

استمع : تسجيل صوتي جديد لضابط مخابرات إسرائيلي يحاول استدراج صحفي بغزة