اشتية ونظيره المصري يبحثان آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري

القاهرة /سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء التعاون بين البلدين.

واستعرض اشتية خلال اللقاء الذي عقد في مقر مجلس الوزراء المصري، بالعاصمة المصرية القاهرة، الأوضاع في فلسطين بشكل عام، وفرص التعاون في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والزراعية، وضرورة تشجيع الاستثمار في فلسطين والاستفادة من التجربة المصرية في بناء المدن الصناعية الفلسطينية وتوسيع حجم التبادل التجاري بفتح الأسواق الفلسطينية أمام البضائع المصرية كبديل للبضائع الاسرائيلية.

وبعد الاجتماع ترأس اشتية ومدبولي جلسة المباحثات المشتركة بحضور الوزراء من أعضاء الوفدين.

ورافق رئيس الوزراء خلال اللقاء، وزير المالية شكري بشارة، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير الزراعة رياض عطاري، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، والأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، والناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.