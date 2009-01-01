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العاهل الاردني: الأُردن مُستمر بتأدية دوره الديني والتاريخي في القدس

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الاردني: الأُردن مُستمر بتأدية دوره الديني والتاريخي في القدس


عمان /سما/

 أكد العاهل الأُردني خلال مباحثاته مع رئيس جمهورية الشيشان في الاتحاد الفيدرالي الروسي رمضان أحمد قديروف أن الأردن مستمر بتأدية دوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وقال بيان للديوان الملكي إن المباحثات شملت العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون في شتى الميادين.

وهنأ الملك، الرئيس الشيشاني بافتتاح مسجد "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم" بمدينة شالي في جمهورية الشيشان، الذي يعد أكبر مسجد في أوروبا، ليكون معلماً حضارياً يعكس قيم الدين الإسلامي الحنيف القائم على الاعتدال والتسامح والوسطية.

وكان قديروف وصل إلى عمان الأربعاء.

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