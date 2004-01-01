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لندن:جلسة أولية للنظر في قضية حاكم دبي والأميرة هيا

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
لندن:جلسة أولية للنظر في قضية حاكم دبي والأميرة هيا


لندن/وكالات/

مثلت الأميرة الأردنية، هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة العليا في لندن في أحدث جولة من المعركة القانونية بشأن رعاية ولديهما.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الأميرة هيا حضرت الجلسة الأولية، بينما غاب عنها الشيخ محمد، ومثل مصالحه بالنيابة عنه أحد أكبر المحامين في بريطانيا، ديفيد بانيك.

وأبلغ القاضي الصحفيين، حسب الوكالة، أن بوسعهم القول إن الجلسة الأولية حدثت الثلاثاء، لكن لا يسمح لهم بالكشف عن تفاصيل المرافعات القانونية.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة كاملة في القضية بين حاكم دبي وزوجته، ابنة العاهل الأردني الراحل، الملك حسين، والأخت غير الشقيقة لعاهل المملكة الحالي، الملك عبد الله الثاني، يوم 11 نوفمبر، ومن المتوقع أن تستغرق خمسة أيام.

وخلال جلسة انعقدت في أواخر يوليو الماضي، طلبت الأميرة هيا، في أول ظهور علني لها منذ مغادرتها الإمارات قبل شهر من ذلك، طلبت من المحكمة حماية أحد ولديها من الزواج القسري، كما دعت لإصدار أمر "بعدم التعرض" يحمي من المضايقة أو التهديدات.

وقال الطرفان في بيان آنذاك إن المعركة القانونية تتعلق برعاية الطفلين جليلة (11 عاما) وزايد (7 أعوام)، ولا تخص طلاقا أو أمورا مالية.

وتزوج الشيخ محمد البالغ 70 عاما من عمره والذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس وزرائها، الأميرة هيا، البالغة 45 عاما والتي سبق أن عملت عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية، في عام 2004، بينما كان يعتقد أنها الزيجة السادسة له، وأنجب الشيخ محمد أكثر من 20 ابنا من زيجات مختلفة.

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