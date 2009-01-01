وسائل إعلام سوريه: تركيا بدأت عدوانها على منطقة رأس العين

دمشق /سما/

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء، بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، إن المقاتلات التركية تشّن ضربات جوية وهناك حالة ذعر هائلة بين الناس.

وندّدت دمشق الأربعاء بنوايا أنقرة "العداونية" مع استعدادها لشنّ عملية عسكرية وشيكة على مناطق سيطرة الأكراد في شمال البلاد، متعهدة بالتصدي لأي هجوم محتمل.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، في بيان نقله الإعلام الرسمي، إن بلاده "تدين بأشد العبارات التصريحات الهوجاء والنوايا العدوانية للنظام التركي والحشود العسكرية على الحدود السورية".