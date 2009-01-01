الزعنون يلتقي أبو هولي لبحث التحرك لدعم تجديد تفويض الاونروا

عمان / وكالات /

بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي سبل واليات التحرك على مستوى الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والبرلمان الاسلامي والاتحاد البرلمان الدولي وبرلمانات دول الاتحاد الاوروبي لدعم تجديد تفويض ولاية عمل الاونروا الممنوح لها بالقرار 302

وتم خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في مكتب رئيس المجلس الوطني في العاصمة الأردنية عمان الاتفاق على توجيه المجلس الوطني الفلسطيني رسائل متطابقة لرئيس اتحاد البرلمان العربي واخرى لرئيس اتحاد البرلمان الدولي ولبرلمانات دول الاتحاد الاوروبي وخاصة الاسباني والكندي والبريطاني والايطالي والبرازيلي لدعم تجديد تفويض ولاية عمل الاونروا وتغطية عجزها المالي والطلب منها تعميمها على رؤساء برلمانات دول العالم لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا وتوجيه رسائل اخرى للبرلمان السويسري والهولندي والبلجيكي للضغط على حكوماتهم للعدول عن قرار تجميد مساعداتها للأونروا ودعم تجديد تفويضها

واكد الزعنون ان المجلس الوطني الفلسطيني سيسخر كل طاقاته وتوظيف علاقاته بحكم عضويته في الاتحاد البرلمان العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية والاتحاد البرلمان الدولي والجمعيات البرلمانية الأوروبية والأسيوية والافريقية لدعم تجديد تفويض عمل الاونروا لافتا الى ان قضية اللاجئين هي محور القضية الفلسطينية وان الاونروا ستبقى قائمة الى حين ايجاد حل عادل لقضيتهم طبقا لما ورد في القرار 194 .

واكد الزعنون على ان استمرار عمل الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين واجبة وضرورية حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 للحفاظ على استقرار المخيمات وحماية لحق اللاجئين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194

وأضاف الزعنون ان قضية اللاجئين الفلسطينيين وكالة انروا تتعرض لهجمة شرسة من قبل الولايات المتحدة الامريكية في محاولة منها لتصفية هذه القضية ، وان التصدي لهذه الهجمة وافشالها يعني افشال ما يسمى صفقة القرن الامريكية .

بدوره د. ابو هولي خلال ان التحرك باتجاه برلمانات دول العالم امر ضروري ومهم لحشد الدعم السياسي والمالي للاونروا وتعرية الموقفين الامريكي الاسرائيلي المعادي للاونروا لما للبرلمانات من دور ضاغط ومؤثر على قرارات دولها .

واضاف د. ابو هولي بأن المجلس الوطني الفلسطيني لعب دوراً مهماً في حشد الدعم المالي للاونروا في العام الماضي عبر مخاطبة الاتحادات البرلمانية العربية والدولية ومطالبتهم بحث دولهم بتمويل اضافي لتغطية العجز المالي الذي نجم عن قطع المساعدات الأمريكية للأونروا .

واطلع د. ابو هولي رئيس المجلس الوطني على نتائج الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الذي عقد في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بطلب من دولة فلسطين التي كان ابرزها دعوة الامانة العامة لجامعة الدول العربية وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب لمواصلة جهودها في تفعيل قنوات الاتصال الدبلوماسية والسياسية مع دول العالم لحثها على التصويت لصالح دعم تجديد التفويض الأونروا

واكد د. ابو هولي على ان قضية اللاجئين تتعرض لمؤامرة خطيرة لتصفيتها من خلال انهاء دور وكالة الغوث الدولية "الأونروا" عبر تجفيف مواردها المالية والغاء تفويضها لافتا الى ان حملة التحريض والتشويه ضد الأونروا تأتي في اطار خدمة المخطط الامريكي - الاسرائيلي لإنهاء دورها عبر دفع المانحين الى وقف او تجميد مساعداتها عن الاونروا وعدم التصويت في الامم المتحدة لتجديد تفويض ولاية عملها .

يشار الى ان اللقاء يأتي في اطار خطة التحرك متهددة المسارات التي اعدتها دائرة شؤون اللاجئين لدعم تجديد تفويض ولاية عمل الاونروا لثلاث سنوات جدد.

وحضر اللقاء عضو المجلس الوطني الفلسطيني عمر حمايل ومدير دائرة اللاجئين في عمان احمد إسماعيل.