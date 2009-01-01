  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: السرطان ينهش جسد الأسير المسن عروق وأسيرتان بوضع صحي صعب

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: السرطان ينهش جسد الأسير المسن عروق وأسيرتان بوضع صحي صعب


رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من تردي الوضع الصحي للأسير المسن موفق عروق (76 عاما) من بلدة يافة المجاورة لمدينة الناصرة داخل أراضي الـ1948، والذي يعاني من ظروف صحية سيئة للغاية بعد اكتشاف إصابته بمرض سرطان الكبد والمعدة.

وأضافت الهيئة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن الأسير عروق بحاجة ماسة لإجراء جلسات علاج كيميائي، لكن إدارة معتقل "النقب" تماطل بذلك، كما يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، ومشاكل في السمع والبصر، ويحتاج لعناية فائقة نظرا لوضعه الصحي الصعب وكبر سنه.

وأشارت، إلى أنها رصدت في تقريرها حالتين مرضيتين تقبعان بمعتقل "الدامون"، إحداهما الأسيرة أمل طقاطقة (25 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والتي أُصيبت بثلاث رصاصات في مختلف أنحاء جسدها أثناء اعتقالها عام 2014، وما زالت تعاني من انتفاخ وأوجاع حادة في رجلها المصابة، ووضعها يزداد سوءا، كما أنها لا تستطيع الوقوف لفترات طويلة، وبحاجة ماسة لطبيب عظام متخصص، إلا أن إدارة معتقل الاحتلال لا تعطيها العلاج اللازم.

ولفتت إلى أن الأسيرة روان سمحان (26 عاماً) من بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، تعاني من فقر في الدم، يتسبب لها بأوجاع في الرأس، ودوار مستمر، وهي بحاجة لمتابعة طبية عاجلة.

وبينت أنها تتلقى إفادات يومية عبر المحامين من أسرى مرضى يتعرضون لأسوأ أنواع الرعاية الصحية، وتتفشى الأمراض بأجسادهم يوماً بعد يوم.

الأكثر قراءة اليوم

بيان هام من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة ..

طالع .. المالية بغزة تعلن عن رزمة تسهيلات للموظفين عبر المستحقات

غزة: وفاة طفلين سقطا في حفرة وسط القطاع والشرطة تحقق

مصر : الموت يغيب الفنان طلعت زكريا

الترتيبات لوصول وفد من لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة بدأت عمليا على الأرض

السلطة تحصل على مليون يورو من الاتحاد الاوروبي يوميا !

إصابات في صفوف الأجهزة الأمنية باشتباكات خلال حملة أمنية بمخيم جنين

الأخبار الرئيسية

الحكومة المصرية توجه رسالة للشعب بشأن "سد النهضة"

ترامب: خضنا حرب العراق بذرائع كاذبة حول اسلحة الدمار الشامل وقتلنا الملايين

23

الكشف عن وقائع "حرب سرية" دارت بين كوريا الشمالية وإسرائيل!

اتحاد نقابات العمّال: الاحتلال يسمح لتجار غزة بالعمل داخل المدن الإسرائيلية

استمع : تسجيل صوتي جديد لضابط مخابرات إسرائيلي يحاول استدراج صحفي بغزة