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وزير الأشغال يبحث إعادة إعمار غزة وتسهيل إدخال مواد البناء للقطاع

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأشغال يبحث إعادة إعمار غزة وتسهيل إدخال مواد البناء للقطاع


القاهرة /سما/

 بحث وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الأربعاء، مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار، التعاون المشترك في قطاعات الإسكان والطرق وإعادة إعمار غزة ومحطات تحلية المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار زيارة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية للقاهرة، لعقد اتفاقيات في مختلف القطاعات.

وبحث زيارة مع نظيره المصري التعاون في مجال الاسكان الميسر والاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ مشاريع إسكانية موجهة للأسر محدودة الدخل، وإنشاء مدن وتجمعات سكانية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتطرق اللقاء إلى قضية تسهيل إدخال مواد البناء لقطاع غزة، وتسهيل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.

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