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وزير الزراعة يبحث مع نظيره المصري آفاق التعاون المستقبلي بمختلف المجالات الزراعية

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الزراعة يبحث مع نظيره المصري آفاق التعاون المستقبلي بمختلف المجالات الزراعية


القاهرة /سما/

 بحث وزير الزراعة رياض عطاري، مع نظيره المصري عز الدين أبو ستيت، التعاون بين الجانبين، اليوم الأربعاء.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، تعزيز التبادل التجاري الزراعي بين البلدين يما يشمل المنتجات الزراعية، ومدخلات الإنتاج الزراعي.

وقال عطاري في تصريح، إن اللقاء تطرق لتصدير أشتال الفاكهة المثمرة من فلسطين إلى مصر بما يشمل فسائل النخيل صنف "المجول"، كذلك أشتال الفاكهة شبه الاستوائية مثل الأفوكادو، والليتشي، والكرمبولا.

وأضاف عطاري ان الاجتماع بحث تبادل الخبرات والمعرفة الزراعية، حيث تم الاتفاق على نقل الخبرات المصرية في مجال الطب البيطري وصحة الحيوان، وعقد دورات تدريبية للفنيين البيطريين الفلسطينيين في معهد صحة الحيوان المصري، وكذلك الصيد البحري، والاستزراع السمكي.

كما تم الاتفاق على نقل الخبرات الزراعية الفلسطينية إلى مصر في مجال زراعة وإنتاج النخيل، والزيتون، والنباتات الطبية والعطرية، وفي مجال البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي، وعلى بروتوكول تعاون زراعي بين الجانبين.

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