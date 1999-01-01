  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إغلاق موقع لتهريب النفايات الإسرائيلية في بلدة نعلين غرب رام الله

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق موقع لتهريب النفايات الإسرائيلية في بلدة نعلين غرب رام الله


رام الله / سما /

أغلقت بلدية نعلين، بتوجيهات من سلطة جودة البيئة، ومتابعة من الشرطة البيئية، موقعا في البلدة يستخدم مكبا للنفايات الخطرة وغير الخطرة، والتي يتم تهريبها من المستوطنات الإسرائيلية من قبل خارجين على القانون.

وذكرت سلطة جودة البيئة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم إغلاق الموقع الذي تعود ملكيته لأحد المواطنين بالسواتر الترابية والصخور، واستخدم للتخلص من نفايات البلدية، ما شجع صاحب الأرض على تهريب النفايات الإسرائيلية إليه بحجة دفن نفايات البلدية.

وأهابت "جودة البيئة" بالمواطنين عدم التعامل مع مهربي النفايات الإسرائيلية، سواء بجلبها أو تفريغها في أراضي دولة فلسطين، والتبليغ عن حالات التهريب من خلال التواصل مع طواقمها في محافظات الوطن، أو من خلال الشرطة البيئية، أو الاتصال على الرقم المجاني للضابطة الجمركية 132.

وأكدت ملاحقة مهربي النفايات الإسرائيلية بشتى الطرق والوسائل المتاحة لها، وفقا للمهام والصلاحيات المنوط بها، مشددة على أن كل من يعمل على استيراد النفايات الخطرة إلى الأرض الفلسطينية يعرض نفسه للعقوبة بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة وفقا للمادة13  لقانون البيئة رقم (7) لسنة 1999م.  

الأكثر قراءة اليوم

بيان هام من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة ..

غزة: وفاة طفلين سقطا في حفرة وسط القطاع والشرطة تحقق

مصر : الموت يغيب الفنان طلعت زكريا

الترتيبات لوصول وفد من لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة بدأت عمليا على الأرض

إصابات في صفوف الأجهزة الأمنية باشتباكات خلال حملة أمنية بمخيم جنين

مصر.. ملك الكاشف تعلن عن تحولها إلى أنثى (صورة)

بالفيديو .. سورية: بدء العملية العسكرية التركية وقلق أوروبي من تدفق اللاجئين

الأخبار الرئيسية

23

الكشف عن وقائع "حرب سرية" دارت بين كوريا الشمالية وإسرائيل!

5d9dc5104c59b7436e0528ca

مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار قرب معبد يهودي بمدينة هاله شرق المانيا

اتحاد نقابات العمّال: الاحتلال يسمح لتجار غزة بالعمل داخل المدن الإسرائيلية

استمع : تسجيل صوتي جديد لضابط مخابرات إسرائيلي يحاول استدراج صحفي بغزة

السلطة تحصل على مليون يورو من الاتحاد الاوروبي يوميا !