الفصائل تدعو جماهير شعبنا لتصعيد فعالياتها نصرة للأسرى

غزة / سما /

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء، جماهير شعبنا لتصعيد الفعاليات المساندة لأسرانا الأبطال الذين يسطروا ملحمة بطولة في مواجهة ادارة السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن أنهم على رأس أولويات المقاومة وسننجز وعد التحرير قريباً.

كما دعت الفصائل في بيان لها، مساء الاربعاء، أهلنا في مدينة القدس والضفة والداخل المحتل للرباط في المسجد الأقصى والمقدسات الاسلامية تصدياً للاقتحامات الصهيونية المتزايدة، ولتصعيد المواجهة مع المحتل لإرباك حساباته.

وأكدت الفصائل على موقفها الثابت من مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها كاملة، مثمنة جهود الهيئة الوطنية العليا لقيادة المسيرة ونبارك جهود أبناء شعبنا الحريصين على المشاركة الفاعلة في هذه المسيرة وتعزيز خيار المقاومة بكافة أشكالها.

وشددت على أهمية الالتزام بإرادة المجموع الوطني الفلسطيني والتي وردت في رؤية الفصائل الثمانية التي دعت إلى اجراء انتخابات فلسطينية شاملة على مستوى الرئاسة والتشريعي لمن أراد والمجلس الوطني وعلى قاعد التوافق الوطني الذي يجعلها محطة لتجاوز الانقسام وتحقيق الشراكة الوطنية.

ورفضت الفصائل، التطبيع الذي يهدف لجعل الكيان الصهيوني جزءًا طبيعياً في المنطقة، ولن نغفر لمن يفرط في تضحيات شعبنا وآلامه ويسعى لكسب مصالح فئوية شخصية على حساب حقوقنا وثوابتنا.

كما دعت جماهير الأمة للوقوف أمام مسؤولياتها بحق قضيتها المركزية فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته التي تدافع عن كرامة الامة ومقدساتها.

وفيما يتعلق بالمخيمات في لبنان فقد أشادت الفصائل بصمود أهلنا في لبنان والذي يتصدون لمحاولات تمرير صفقة القرن، مؤكدة للعالم أجمع أن لاجئينا هم ضيوف في أماكن تواجدهم حتى التحرير الشامل بإذن الله وتحقيق العودة.