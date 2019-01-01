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ثقافة طوباس تختتم دورة تدريبية في "فن الحرق على الخشب"

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثقافة طوباس تختتم دورة تدريبية في "فن الحرق على الخشب"


طوباس /سما /

نظم مكتب وزارة الثقافة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية دورة تدريبية في فن الحرق والرسم على الخشب، في قاعة جمعية طوباس الخيرية، استمرت أكثر من أسبوعين.

وشاركت في الدورة التدريبية التي أشرفت عليها ونفذتها ليلى الخراز منسقة الفنون في مكتب الثقافة خمسٌ وعشرون فتاة وسيدة.

وتم تدريب المشاركات على طريقة التعامل مع خامات البيئة من الأخشاب، والحرق عليها بالكاوي الناري ، ورسم الظلال التي تم كيّها،وتكوين رسومات وأشكال ولوحات فنية ، تضمنت رسومات عن القدس ، وخريطة فلسطين ،والعلم الفلسطيني ،والطبيعة ،وأشكال زخرفية أخرى.

وأوضح عبد السلام عابد مدير مكتب الثقافة، أن تنظيم هذه الدورة التدريبية، يأتي في إطار خطة وزارة الثقافة للعام الجاري؛ بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي ، وتمكين النساء من إتقان الصناعة اليدوية الماهرة ،و إنتاج قطع خشبية فنية ، تستلهم الرموز الوطنية والتراثية، وتشكل في الوقت ذاته مصدرا مهما للدخل، والاعتماد على الذات.

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