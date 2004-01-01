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الكشف عن وقائع "حرب سرية" دارت بين كوريا الشمالية وإسرائيل!

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن وقائع "حرب سرية" دارت بين كوريا الشمالية وإسرائيل!


واشنطن / وكالات /

تحدث تقرير مطول نشره معهد واشنطن الخاص بدراسات الشرق الأوسط عما وصفها بـ"حرب الظل بين كوريا الشمالية وإسرائيل"، كاشفا عن عدة حوادث ووقائع خفية مثيرة للغاية.

وسرد الخبير الأمريكي، جاي سولومون، في تقرير بعنوان "حرب الظل بين كوريا الشمالية وإسرائيل" تفاصيل ما رأى أنها حرب خفية جرت منذ الستينيات بين كوريا الشمالية وإسرائيل، معرجا على محاولات  سرية فاشلة قامت بها إسرائيل لاستمالة كوريا الشمالية إلى جانبها.

وروى الخبير في هذا السياق أن "شائعات سرت في كوريا الشمالية في وقت من الأوقات بأن الموساد كان نشطاً في إدارة عمليات تخريب تستهدف كوريا الشمالية. وفي ربيع عام 2004، تعرض قطار كوري شمالي كان يسير بالقرب من الحدود الصينية لانفجار هائل أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا".

ونقل عن تقارير صحفية آسيوية زعمها في ذلك الحين أن "جنودا سوريين كانوا من بين الضحايا"، وأن تكهنات دارت  بأن "جواسيس إسرائيليين استهدفوا القطار لعرقلة صادرات بيونغ يانغ من الصواريخ".

واستدرك سولومون في تعليق على هذه المعلومة المثيرة، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من التأكد منها، على الرغم من رحلاته المكوكية بهذا الشأن بين سيئول وتل أبيب.

الأمر الأخر المثير للغاية قوله استنادا إلى تقارير صحفية صينية أن بيونغ يانغ أرسلت في يونيو عام 1973 "بعثة من سلاح الجو الكوري الشمالي ضمّت 20 طياراً مقاتلاً من ذوي الخبرة كانوا قد نفذوا طلعات جوية ضد القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية".

وحين اندلعت حرب عام 1973، قال الخبير الأمريكي "إن عسكريين إسرائيليين تحدثوا عن اشتباكات مع طائرات حربية كورية شمالية فوق سيناء"، وأن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال بنيامين بيليد، أعلن في مؤتمر صحفي عقد في أكتوبر 1973 أن "المقاتلات الإسرائيلية أسقطت طائرتي "ميغ" يقودهما طياران من كوريا الشمالية".

وزعم الخبير في تقريره كذلك أن "الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية رصدت في الأشهر التي أعقبت حرب أكتوبر أحاديث بين قادة الطائرات السورية بلغة يبدو بوضوح أنها ليست أصلية في الشرق الأوسط أو الجمهورية العربية السورية".

وذكر في السياق ذاته أن المسؤولين الإسرائيليين بذلوا جهودا للتعرف على هوية "هؤلاء الطيارين المقاتلين الغامضين"، ولأجل ذلك قاموا بإرسال "المكالمات الملتقطة إلى البنتاغون لتحليلها. فأذهلهم الرد الذي تلقوه من واشنطن. فقد أفاد الأمريكيون بأنهم كوريون شماليون ملحقون بالجيش السوري".

المصدر: washingtoninstitute

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