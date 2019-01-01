اميرة سعودية تراس قسم الاخبار في قناة تلفزيونية رسمية

الرياض /وكالات/

أعلنت قناة الإخبارية عن تعيين الأميرة غادة بنت عبد الله بن جلوي آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية .

جاء ذلك ضمن حركة تعيينات شملت عدة مناصب قيادية بالعديد من الأقسام، حيث أصدر فارس بن حزام مدير عام القناة ومسؤول الشؤون الإخبارية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، قرارًا بتعيين ماهر محمد القضيب مديرًا لإدارة الأخبار، ومقبل لافي السلمي مديراً لإدارة الاقتصاد، وزهران عبد الرحمن الزهراني مديرًا للمراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية، وصاحبة السمو الأميرة غادة بنت عبد الله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية.

كما كُلَّف محمد سلمان الحربي بإدارة الإعلام الجديد، وحامد محمد العتيبي بإدارة القسم الرياضي، وعبد الرحمن صالح الدويس رئيسًا لقسم الجودة، كما أصدر ابن حزام قرارًا بتعيين أحمد محمد آل شرهان رئيسًا لتحرير أخبار القناة السعودية.

وهذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها اميرة من الاسرة الحاكمة منصبا في قناة تلفزيونية رسمية سعودية، وكانت الاميرة ريما بنت بندر بت سلطان بن عبد العزيز اول اميرة من العائلة تعين سفيرة (في واشنطن) في السلك الدبلوماسي السعودي.