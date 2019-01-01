اصابة 13 طفلا في انقلاب حافلة قضاء بيت لحم

بيت لحم / سما /

ذكرت مصادر طبية بان عددا من طلاب روضة اصيبوا بجروح مختلفة اثر انقلاب سيارة كانت تقلهم على طريق قرية بيت تعمر قضاء بيت لحم اليوم.

وافادت المصادر بان 13 طفلا اعمارهم ما بين 3- 4 سنوات اصيبوا بجروح طفيفة جراء انقلاب الحافلة التي تقلهم على الطريق الوعرة في بني تعمر قضاء بيت لحم".

وقال شهود عيان ان سيارات الاسعاف نقلت الجرحى الى المشافي في المحافظة .

وقال العميد طارق الحج قائد شرطة بيت لحم "انه تم حجز السائق والمركبه".

وناشد الحج الاهالي ان يتوقفوا عن استخدام المركبات غير القانونية موضحا "سنطور من اجرآتنا بحيث بتم توقيف كل سائق يضبط وهو يقود مركبه غيرقانونيه وسيتم تحويله للقضاء".