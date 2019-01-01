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رسالة لكل من يراهن عليهم..نصر الله: الأمريكيون تخلوا عن الأكراد في ليلة وضحاها

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة لكل من يراهن عليهم..نصر الله: الأمريكيون تخلوا عن الأكراد في ليلة وضحاها


بيروت/وكالات/

أكد الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، أنه “لا يمكن لأحد أن يؤمن للأمريكي ويراهن على الاتفاق معه لأن مصيره سيكون الخذلان”.
وأشار نصر الله، خلال كلمته في المجلس العاشورائي الأسبوعي في مجمع سيد الشهداء، إلى أن “الأمريكيين تخلوا عن الأكراد في ليلة وضحاها وتركوهم، وهذا مصير كل من يراهن على أمريكا”، وذلك حسب موقع “العهد” الإخباري.
ولفت الأمين العام لـ”حزب الله” إلى أن “كل التجارب تؤكد أن الأمريكيين لا يحفظون حلفاءهم ولا يحترمون الاتفاقات”.
ودعا نصر الله الذين يراهنون على الأمريكيين إلى البحث عن خيارات سليمة وصحيحة بديلة، موضحا أن ما يحصل في شرق الفرات رسالة إليهم.
ولفت إلى كلام المرشد الإيراني علي خامنئي عندما رفض أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن التجربة تقول بأن لا عهد لهم ولا ميثاق ولا ذمة ولا يحترمون اتفاقات ولا حليف لهم.
وأضاف: “ننظر ماذا فعلوا اليوم بالأكراد وهذه رسالة لكل شعوب المنطقة ولكل من يراهن على الأمريكيين، ونسأل أما آن لكل هذه التجارب التي مرت أن يدركها صاحب عقل ويفتش عن خيارات صحيحة ويعلم أن المراهنة عليهم لا تؤدي إلا إلى الخسارة”.
وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من “وحدات حماية الشعب” الكردية التي تنشط ضمن تحالف “قوات سوريا الديمقراطية” المدعوم أمريكيا في الحرب على “داعش”، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ “حزب العمال الكردستاني”.

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