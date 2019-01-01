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اشتية: تسهيل احتياجات ابناء شعبنا بغزة على رأس أولويات زيارتنا لمصر

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: تسهيل احتياجات ابناء شعبنا بغزة على رأس أولويات زيارتنا لمصر


رام الله / سما /

صرح رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، اليوم الأربعاء، بأن ملف قطاع غزة على رأس أولويات زيارته إلى مصر والمستمرة منذ يومين.

وقال اشتية، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "تسهيل حياة أبناء شعبنا في قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم الأساسية من عناية صحية وكهرباء وسهولة الحركة، تقع على رأس أولويات زيارتنا إلى مصر".

وأضاف أن "المعاناة التي تعيشها غزة غير مسبوقة، فهناك 95 بالمئة من المياه غير صالحة للشرب، ونسبة البطالة وصلت إلى 55 بالمئة والفقر إلى 72 بالمئة ، والكهرباء متوفرة لنحو 8 ساعات فقط في اليوم".

وأكد اشتية "سنبقى أوفياء لأبناء شعبنا أينما تواجدوا، وحرصاء على اكتمال المشهد الفلسطيني وأساس هذا المشهد المصالحة الوطنية، مع التأكيد على أهمية دعوة الرئيس محمود عباس إلى انتخابات عامة كمخرج لتوحيد شعبنا وإعادة الإشعاع الديمقراطي له".

ووصل اشتية أول أمس الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس وفد يضم 11 وزيراً، على أن تستمر الزيارة ثلاثة أيام ويتوقع أن يتخللها اتفاقيات تعاون.

وتعد مصر ثالث محطة عربية بعد الأردن والعراق يزورها اشتية برفقة طاقم وزاري خلال ثلاثة أشهر بهدف بحث ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

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