وكالات / سما /

قال ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، إنه فكر بالفعل في الرحيل عن الفريق الكتالوني قبل 5 سنوات، مشدداً في الوقت نفسه، على أنه تعب كثيراً في ذلك الوقت، من كثرة الأكاذيب حول اتهامه بالتهرب الضريبي.

وكانت المحكمة المركزية في العاصمة الإسبانية مدريد، قد قررت قبل أسابيع إغلاق القضية المرفوعة ضد ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، بسبب تهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال المتعلقة بمؤسسته الخاصة.

جانب غير مرئي من شخصية ميسي:

وأجرى ميسي مقابلة حصرية مع راديو كتالونيا مساء أمس الثلاثاء، وقال فيها: “أنا شخص يحبس في داخلي كثيراً، وأنا لا أتحدث أو أخبر الناس عن مشاكلي ومخاوفي، أركز على عائلتي، وكنت أتعامل معهم دائماً بشكل طبيعي تحت أي ظرف، أهم شيء هو التركيز دائماً على كرة القدم، دون التفكير في كل ما يحيط بالاحتراف”.

وتابع: “أنا محظوظ لأن تياجو، وهو الأكبر بين أطفالي، منذ أن كان بعمر 3 سنوات، كان لديه مجموعة من الأصدقاء في المدرسة، حوالي 9 أو 10 أشخاص، وهم أصدقاء حقيقيون، الآن يكتشفون من هو والد تياجو، لكنني هادئ للغاية، لأن أصدقاءه يشعرون به، وهو ذكي جداً، ويعرف كيف يميز الأشياء”.

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سر رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة قبل 5 سنوات:

وسرد ميسي كواليس رغبته في الرحيل عن الفريق الكتالوني، قائلاً: “هناك وقت تعبت فيه كثيراً، كانت هناك عدة ظروف، خاصة موسم 2013/14، عندما تم اتهامي بالتهرب الضريبي، كان الأمر صعباً علي وعلى عائلتي، الناس لا يعرفون الحقيقة، يستمعون للصحافة التي ساعدت على نشر الأكاذيب، هذا كان السبب الرئيسي لتعاستي حينها، ولحسن الحظ أطفالي كانوا صغار ولم يعرفوا”.

وأضاف: “في ذلك الوقت عندما تم إتهامي بالتهرب من الضرائب كنت أود الرحيل عن الفريق، ليس لأنني أريد ترك برشلونة، ولكن لأنني كنت أريد مغادرة إسبانيا، شعرت أنني تعرضت لسوء معاملة كبيرة، و لم أكن أرغب في البقاء هنا، ولم يكن لدي عرض رسمي من أندية، لأن الجميع كانوا يعرفون فكرتي في البقاء هنا”.

واختتم ميسي تصريحاته حول هذا الأمر، بقوله: “اليوم فكرتي وفكرة عائلتي هي أن أنهي مسيرتي هنا في البارسا، خاصة للسنوات التي كنت فيها هنا، وكيف أشعر في النادي، ثم بسبب ما هو مألوف بالنسبة لنا، لمدى معرفتنا بهذه المدينة، لأطفالي، لعدم تغيير صداقاتي، ولا أريد كسرها، لأن علي أن أعيشها على المستوى الشخصي”..