الاحتلال يحكم على الأسير رائد بدوان بالسجن 18 عاما وغرامة بنصف مليون شيقل

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة عوفر العسكرية، حكمت على الأسير رائد محمد بدوان (57 عاما) من قرية بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة، بالسجن 18 عاما وغرامة مالية بنصف مليون شيقل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الأسير بدوان المعتقل منذ 6/8/2015، قد حضر أكثر من 56 جلسة محاكمة منذ تاريخ اعتقاله، يعاني من عدة أمراض إضافة الى إصابته بأكثر من عشر رصاصات لحظة الاعتقال.

وذكرت، أن بدوان اعتقل قرب سنجل شمال رام الله، وأطلقت قوات الاحتلال عليه 12 رصاصة على سيارة بدوان جميعها استقرت في جسده.

وأوضحت، أنه تم نقل الأسير بدوان الى وحدة العناية المكثفة بمستشفى "شعاري تسيدك"، أخرج الاحتلال خلالها ست رصاصات، وترك الست الأخرى مستقرة في أنحاء عدة من جسده، كالرقبة والرأس والصدر واليد والظهر.

وأضافت الهيئة، ان الأسير بدوان يعاني من عدة أمراض مزمنة، كالقلب والضغط والسكري، ويقبع حاليا في سجن "عوفر".