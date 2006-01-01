  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السلطة تطلب دعما دوليًا لإجراء الانتخابات في القدس

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة تطلب دعما دوليًا لإجراء الانتخابات في القدس


رام الله / سما /

طلبت السلطة اليوم الأربعاء دعمًا دوليًا لإجراء الانتخابات التشريعية، والضغط على إسرائيل لتجنب تعطيلها في شرق القدس.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها عممت على سفارات فلسطين للتحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني في الدول المضيفة لشرح أبعاد وأهمية الدعوة لإجراء الانتخابات العامة.

وذكرت الوزارة أنها طالبت الجهات الدولية بدعم وإسناد الانتخابات الفلسطينية وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن أية محاولة لتعطيل الانتخابات أو عرقلتها خاصة في شرق القدس.

وأكدت أن إعلان الرئيس محمود عباس من على منبر الأمم المتحدة (نهاية الشهر الماضي) الدعوة للانتخابات العامة "يُعبر عن التمسك بالحق الطبيعي للشعب الفلسطيني صاحب السيادة والسلطة في انتخاب ممثليه".

وكلف عباس أول من أمس الاثنين رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر ببدء التحضير لإجراء انتخابات برلمانية يتبعها بعد أشهر الانتخابات الرئاسية.

وتتصاعد المطالب في الأوساط الفلسطينية بضرورة إجراء الانتخابات كمخرج من استمرار الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 بعد فشل سلسلة تفاهمات للمصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2006 وفازت حينها حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، فيما أجريت قبل ذلك بعام انتخابات رئاسية وفاز بها الرئيس الحالي محمود عباس.

الأكثر قراءة اليوم

بيان هام من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة ..

الحكومة: جاري الإعداد لصرف دفعات من مستحقات الموظفين قريبا

غزة: وفاة طفلين سقطا في حفرة وسط القطاع والشرطة تحقق

مصر : الموت يغيب الفنان طلعت زكريا

وزارة المالية تصدر بيان بخصوص موظفي لجنة تحديث البيانات في قطاع غزة

مصر.. ملك الكاشف تعلن عن تحولها إلى أنثى (صورة)

بالفيديو .. سورية: بدء العملية العسكرية التركية وقلق أوروبي من تدفق اللاجئين

الأخبار الرئيسية

اتحاد نقابات العمّال: الاحتلال يسمح لتجار غزة بالعمل داخل المدن الإسرائيلية

استمع : تسجيل صوتي جديد لضابط مخابرات إسرائيلي يحاول استدراج صحفي بغزة

السلطة تحصل على مليون يورو من الاتحاد الاوروبي يوميا !

الترتيبات لوصول وفد من لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة بدأت عمليا على الأرض

إصابات في صفوف الأجهزة الأمنية باشتباكات خلال حملة أمنية بمخيم جنين