  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجنة الانتخابات تجتمع لبحث عقد الانتخابات و تشرع بفحص مواقف الفصائل

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تجتمع لبحث عقد الانتخابات و تشرع بفحص مواقف الفصائل


غزة / سما /

 عقدت لجنة الانتخابات المركزية اجتماعًا لها في مقرّها بالبيرة، وعبر خدمة الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، للتباحث حول الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها، على أن يتبعها انتخابات رئاسية.

وقررت اللجنة عقد سلسلة من الاجتماعات مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر بدء أول هذه الاجتماعات يوم الأحد المقبل مع الأمناء العامين للفصائل في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، قبل أن تتوجه إلى مدينة غزة لعقد اجتماع مماثل مع الفصائل.

ويوم الاثنين الماضي، كلف الرئيس محمود عباس لجنة الانتخابات المركزية بإجراء اتصالات مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، للتباحث معهم حول الانتخابات.

من جانبه اكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل ان اللجنة ستبدأ لقاءاتها مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني خلال الايام القليلة المقبلة من اجل الوقوف على مشاركتها في الانتخابات العامة.

وقال كحيل لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، انه بعد انتهاء اللقاءات والمشاورات في المحافظات الشمالية ستقوم اللجنة بإرسال وفد الى المحافظات الجنوبية للوقوف على متطلبات الفصائل والمؤسسات وتقديم تلك المواقف للرئيس محمود عباس لاستصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد اجراء الانتخابات.حيث من المقرر بدء أول هذه الاجتماعات يوم الأحد المقبل مع الأمناء العامين للفصائل في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، قبل ان تتوجه الى مدينة غزة لعقد اجتماع مماثل مع الفصائل."

الأكثر قراءة اليوم

بيان هام من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة ..

الحكومة: جاري الإعداد لصرف دفعات من مستحقات الموظفين قريبا

غزة: وفاة طفلين سقطا في حفرة وسط القطاع والشرطة تحقق

مصر : الموت يغيب الفنان طلعت زكريا

وزارة المالية تصدر بيان بخصوص موظفي لجنة تحديث البيانات في قطاع غزة

مصر.. ملك الكاشف تعلن عن تحولها إلى أنثى (صورة)

بالفيديو .. سورية: بدء العملية العسكرية التركية وقلق أوروبي من تدفق اللاجئين

الأخبار الرئيسية

اتحاد نقابات العمّال: الاحتلال يسمح لتجار غزة بالعمل داخل المدن الإسرائيلية

استمع : تسجيل صوتي جديد لضابط مخابرات إسرائيلي يحاول استدراج صحفي بغزة

السلطة تحصل على مليون يورو من الاتحاد الاوروبي يوميا !

الترتيبات لوصول وفد من لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة بدأت عمليا على الأرض

إصابات في صفوف الأجهزة الأمنية باشتباكات خلال حملة أمنية بمخيم جنين