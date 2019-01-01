لجنة الانتخابات تجتمع لبحث عقد الانتخابات و تشرع بفحص مواقف الفصائل

غزة / سما /

عقدت لجنة الانتخابات المركزية اجتماعًا لها في مقرّها بالبيرة، وعبر خدمة الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، للتباحث حول الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها، على أن يتبعها انتخابات رئاسية.

وقررت اللجنة عقد سلسلة من الاجتماعات مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر بدء أول هذه الاجتماعات يوم الأحد المقبل مع الأمناء العامين للفصائل في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، قبل أن تتوجه إلى مدينة غزة لعقد اجتماع مماثل مع الفصائل.

ويوم الاثنين الماضي، كلف الرئيس محمود عباس لجنة الانتخابات المركزية بإجراء اتصالات مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، للتباحث معهم حول الانتخابات.

من جانبه اكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل ان اللجنة ستبدأ لقاءاتها مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني خلال الايام القليلة المقبلة من اجل الوقوف على مشاركتها في الانتخابات العامة.

وقال كحيل لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، انه بعد انتهاء اللقاءات والمشاورات في المحافظات الشمالية ستقوم اللجنة بإرسال وفد الى المحافظات الجنوبية للوقوف على متطلبات الفصائل والمؤسسات وتقديم تلك المواقف للرئيس محمود عباس لاستصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد اجراء الانتخابات.حيث من المقرر بدء أول هذه الاجتماعات يوم الأحد المقبل مع الأمناء العامين للفصائل في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، قبل ان تتوجه الى مدينة غزة لعقد اجتماع مماثل مع الفصائل."