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اتحاد نقابات العمّال: الاحتلال يسمح لتجار غزة بالعمل داخل المدن الإسرائيلية

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد نقابات العمّال: الاحتلال يسمح لتجار غزة بالعمل داخل المدن الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

 أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي يسمح لفلسطينيين من قطاع غزة يملكون تصريحًا تجاريًا، بالعمل داخل المدن الإسرائيلية.

وأوضح الاتحاد في بيان له الأربعاء، أن الاحتلال لا يسمح للعمال بالعمل لديه إلا بوجود تصاريح تجارية، والتي بسببها يعفي نفسه من حقوق العامل من إصابات وتأمينات وأي حقوق أخرى.

وكانت مصادر أكدت لـ "القدس" منذ أيام أن من يدخل المناطق الإسرائيلية هم تجار يستغلون وجودهم للعمل، بعد حصولهم على تصريح خاص.

واعتبر الاتحاد أن السماح لـ 5 آلاف فلسطيني من غزة بالدخول لإسرائيل هو نتيجة لانعكاسات مسيرة العودة ومساعي الاحتلال لوقف التوتر.

وقال "إن المسيرات الشعبية على الحدود الشرقية شكلت ضغطاً دولياً وإقليمياً على الكيان لذلك اختار الاحتلال تنفيذ تفاهمات مع الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية وقطرية وأممية في القطاع ليكون الملاذ الأفضل والأنجح".

وكانت المصادر قالت إن إدخال التجار ومنحهم تصريح عمل لا علاقة له بالتفاهمات ولكنه جزء من تحركات إسرائيلية للتخفيف من حدة الوضع الاقتصادي بغزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، في ظل معارضة جهاز الشاباك إدخال أي عمال من غزة.

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