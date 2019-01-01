6 أسرى يواصلون إضرابهم رفضًا للاعتقال الإداري

رام الله / سما /

يواصل 6 أسرى في سجون الاحتلال بينهم أسيرة إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري.

وتتفاوت فترات إضراب الأسرى، وهؤلاء الأسرى هم:

- الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عام)، من دورا جنوب الخليل، يواصل الإضراب عن الطعام لليوم (88) على التوالي .

- الأسير إسماعيل علي (30 عاما) من قرية أبو ديس شرق القدس، المستمر في الإضراب عن الطعام منذ (78) يوماً.

- القيادي في الجهاد الشيخ طارق قعدان (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، المستمر في إضرابه منذ (71) يومًا.

- الأسير مصعب توفيق الهندي (29 عاما) من قرية تل قضاء نابلس يواصل الإضراب لليوم السادس عشر على التوالي.-

الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (24 عاما) من الأردن، المضربة لليوم السادس عشر على التوالي.

- الأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي.