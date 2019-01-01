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"تويتر" تعتذر عن استخدام أرقام وهواتف مستخدمين في أغراض دعائية

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"تويتر" تعتذر عن استخدام أرقام وهواتف مستخدمين في أغراض دعائية


وكالات / سما /

أصدرت شركة "تويتر" اعتذارا بسبب استخدامها "عن غير قصد" أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني في أغراض دعائية.

وقالت الشركة في بيان: "اكتشفنا مؤخرا أنه عندما قمتم بتقديم عناوين بريدكم الإلكتروني أو أرقام الهواتف لأغراض السلامة أو الأمان، ربما تم استخدام هذه البيانات عن غير قصد لأغراض الدعاية".

وأوضحت: "كان هذا خطأ ونعتذر عنه" مضيفة أنه "لا يمكن أن يتم تحديد على وجه التأكيد عدد الأشخاص الذين تأثروا".

وشددت الشركة على أنه لم تتم مشاركة أي بيانات خارجيا وأنه تم حل المشكلة بداية من 17 أيلول/سبتمبر.

وقالت: "آسفون للغاية لحدوث هذا واتخذنا خطوات للتأكد من أننا لن نرتكب خطأ من هذا القبيل مرة أخرى".

#تويتر #هواتف #أرقام

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