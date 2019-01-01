معلومات مهمة عن فيتامين أشعة الشمس

وكالات / سما /

يُعد فيتامين "د" الأهم في جسم الإنسان، إذ إنه يمده بالطاقة والقوة، ويجعل حالته النفسية أفضل، ويقيه من الإصابة بأمراض كثيرة متعلقة بالقلب والعظام والمفاصل.

لذلك فإن نقص فيتامين "د" في الجسم يؤثر على صحتك النفسية والجسدية في آنٍ واحد.

فيتامين "د"

فيتامين "د" أو فيتامين أشعة الشمس، عبارة عن مجموعة السيكوسترويد القابلة للذوبان في الدهون، ويوجد في البشرة وهو فريد من نوعه؛ لأنه يمكن تناوله على أنه كوليكالسيفيرول (فيتامين د3) أو إركوكالسيفـرول (فيتامين د2).

ولأن الجسم يمكن أيضًا أن يصنعها (من الكوليسترول)، وهو مُركب كيميائي عضوي، أو مجموعة من المركبات ذات الصلة، وينظم كمية الكالسيوم والفوسفور في جسم الإنسان، ويحافظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

مصادر الفيتامين الطبيعية

تعد أشعة الشمس أفضل مصدر للحصول على فيتامين د، إذ ينتجه الجسم أثناء تعرض الجلد لأشعة الشمس بشكل مباشر عند التواجد في الأماكن المفتوحة.

على الجانب الآخر، توجد عدة مصادر طبيعية أخرى للحصول على فيتامين د في حالة عدم الرغبة في التعرض لأشعة الشمس، التي منها اللحم الأحمر، وجميع منتجات الصويا وصفار البيض.

كذلك من أهم المصادر منتجات الألبان، وزيوت الأسماك مثل السردين والسلمون، وعش الغراب، وكذلك البرتقال.

وأيضًا سمك الرنجة، وزيت كبد سمك القد، والتونة المُعلبة، والمحار، والجمبري، وصفار البيض، والمشروم.

نقص فيتامين "د"

توجد عدة أسباب تؤدي إلى نقص فيتامين "د" في الجسم، ومنها عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل كافٍ، والتقدم في السن، والسمنة المفرطة، إذ إن الوزن الزائد قد يؤدي إلى تراكم فيتامين "د" في الدهون، ويلعب سوء التغذية دورًا كبيرًا في نقص الفيتامين بالجسم.

كما أن الإصابة بأمراض الكبد، وتناول أدوية الصرع والإصابة بأمراض الكلى من بين أسباب نقص فيتامين د في الجسم، إضافةً إلى بعض العوامل الوراثية مثل زيادة إفراز الفسفور في الكلى.

فيتامين د 50000

من الممكن تعويض نقص فيتامين "د" في الجسم عن طريق تناول كبسولات الفيتامين د 50000، التي لها فوائد كثيرة؛ كونها تساعد على علاج أمراض الشرايين والأوردة الدموية وأمراض القلب، والوقاية منها ومن السكتة الدماغية.

كما أنها تساعد على تخفيف الوزن، لأنها تخلص الجسم من الدهون المتراكمة، وتعمل على الوقاية من الأمراض التي يسببها البرد والأنفلونزا ونزلات البرد.

وتساعد كبسولات فيتامين د 50000 على تعزيز جهاز المناعة الذاتية للجسم، كما أنها تساعد على تقوية الذاكرة، وتلعب دورًا مهمًا في الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر.

وتحمي الكبسولات الجسم من النقص في عنصر الكالسيوم، ويصفها الأطباء للمرضى الذين يعانون من اكتئاب مُزمن، كذلك توجد عقاقير كمكملات غذائية تساعدك على الحصول على فيتامين د.

أعراض النقص

توجد عدة أعراض تكشف عن أن النساء خاصة يعانين نقص فيتامين د، منها الشعور بالإنهاك، والتغيرات في المزاج، والمعاناة من القلق والاكتئاب.

كذلك هشاشة العظام أو كسور العظام المتكررة، وضعف العضلات، خاصة إذا كان هناك تغير غير مفسر في قوة العضلات، وارتفاع ضغط الدم، والشعور بالإرهاق، وانخفاض القدرة على التحمل.

أسرع علاج للنقص

أولاً وقبل أي شيء، عليك أن تُكثر من التعرض لأشعة الشمس، وأن تتعرض لها قدر المُستطاع حتى تحصل على أكبر كمية من فيتامين "د".

ولكن احرص على فعل ذلك في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس مُفيدة، وتجنب الأوقات التي تكون بها ضارة حتى لا تُصاب بالحروق والأمراض السرطانية.

كذلك بإمكانك تناول المكملات الغذائية بصورة مستمرة، وهناك العديد منها التي تستطيع تناولها، لكن عليك استشارة الطبيب قبل أي شيء.