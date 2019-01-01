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أمازون تعلن عن أول حاسوب كيندل للأطفال وهذه مزاياه

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمازون تعلن عن أول حاسوب كيندل للأطفال وهذه مزاياه


وكالات / سما /

أعلنت شركة أمازون، عن نسخة موجهة للأطفال من حاسوب القراءة اللوحي التابع لها، مع العديد من المزايا التي تجذب الأطفال دون الحاجة الخوف من قبل الوالدين، على ضياع الوقت في الألعاب.

ولأن شاشة حاسوب (كيندل كيدز إيديشن) Kindle Kids Edition اللوحي من نوع (الحبر الإلكتروني) E Ink، لذا فإنه مخصص للقراءة فقط. ويبلغ قياس شاشته 6 بوصات مع دقة 167 بكسل في البوصة، وإضاءة أمامية.

ويضم الجهاز بطارية تكفي للعمل لمدة أسبوعين، وهو يتمتع بألوان طفولية، بالإضافة إلى الغطاء المقاوم للسقوط. أما السعر، فالجهاز سوف يتوفر بسعر 200 دولار أميركي.

ويأتي (كيندل كيدز) مع عام من الاشتراك في خدمة (فري تام أنليميتد) FreeTime Unlimited وضمان لمدة عامين. وللأطفال أيضًا؛ يوفر الحاسوب أوسمة للأنشطة، وخلفيات شاشة طفولية، بالإضافة إلى أدوات لبناء المفردات لدى الطفل.

وإلى جانب (كيندل كيدز) الجديد، أعلنت أمازون أيضًا عن نسخ جديدة من حاسوبها (فاير 10) Fire 10 موجهة للأطفال، وتحمل اسم (فاير 10 كيدز إيديشن) Fire 10 Kids Edition، وهو تمتاز ببطارية تدوم 12 ساعة، ومنفذ (يو إس بي-سي) USB-C، وهذه المرة الأولى التي تضيف أمازون هذا المنفذ إلى أجهزة (فاير).

#أمازون #حاسوب #الأطفال

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