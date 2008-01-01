حلول تقنية تحول سيارتك القديمة إلى ذكية

وكالات / سما /

تتيح السيارات الحديثة معرفة حالة خزان الوقود وفحص مستوى الزيت عن طريق تطبيقات على الهواتف الذكية، أما بالنسبة للسيارات القديمة فيمكن أيضا أن تصبح ذكية بواسطة مهيئات معينة أو ما يعرف "بالدنغل" والتطبيقات المناسبة.

وبحسب خبير السيارات الألماني، مارسيل موليش، فإن السيارات القديمة يمكنها من حيث المبدأ أن تتحول إلى سيارات ذكية بواسطة بعض الحلول التقنية؛ فالكثير من هذه الموديلات تشتمل ما يعرف بمنفذ "أو بي دي 2"، الذي يتيح الاتصال بإلكترونيات السيارة، ويقع هذا المنفذ في معظم السيارات جهة اليسار بالعمود "إيه" أو في نطاق حيز الأقدام جهة قائد السيارة.

الربط بالمحول

ومن خلال التجهيز اللاحق بالمحول (adapter) أصبح من الممكن اتصال السيارة بالهاتف الذكي، وذلك للحصول على خدمات ووظائف مثل مكالمة الطوارئ أو تحليل رمز العطل ومعلومات حالة البطارية وخدمات الصيانة، والكثير من الوظائف الأخرى، التي تختلف من شركة لأخرى من مقدمي مثل هذه الحلول مثل "كار سكانر" (car scanner) و"بيس كارلي" (pace carly)

وتقدم شركة "بيس" (pace) على سبيل المثال "دنغل" يحدد لقائد السيارة الموعد القادم للصيانة ويطلعه على المشاكل والأعطال، التي تواجهها السيارة والإصلاحات المطلوبة.

ويقوم تطبيق خاص بالشركة أيضا بإظهار بعض البيانات والمعلومات الهامة في الوقت الحقيقي مثل حمل المحرك ودرجة حرارة ماء التبريد وعدد لفات المحرك وجهد التيار، وفي حال اتصال الهاتف بشبكة الإنترنت، فإنه من الممكن أيضا إظهار خرائط الطرق ومحطات الوقود في الجوار.

وتقدم فولكس فاجن مع تطبيق "كونيكت" (connect) مقبس بيانات (Data-Plug) كأحد حلول التشخيص الخاص بها للسيارات بدءا من موديل 2008.

ويتعين لدى البحث عن هذه الحلول التحقق مما إذا كان النظام يناسب الطراز وموديل السيارة والمحرك، بعد ذلك يتم تحميل التطبيق على الهاتف الذكي وإنشاء حساب وربطه مع المحول ومزامنته.

ومن الضروري للمستخدم أن يعرف أن البيانات يتم جمعها وتخزينها، كما أن البيانات المعروضة تتسبب في تشتيت الانتباه أثناء القيادة، حتى لو تم عرضها على شاشة السيارة عبر "أبل كاربلاي" أو "أندرويد أوتو".

تشخيص احترافي

ومن جانبه يرى خبير السيارات الألماني، راينهارد كولكه، أن ميزة التطبيقات تتمثل في تحليل الأعطال، على الرغم من أنها لا تحل محل التشخيص الاحترافي، الذي يتم في مراكز الإصلاح المتخصصة؛ نظرا لأن معظم هذه الحلول التقنية تقتصر على تشخيص المحرك، لكنها لا تفحص وحدات التحكم الإلكترونية لأنظمة الراحة والملتيميديا والأنظمة المساعدة على القيادة.

فعلى سبيل المثال إذا أشار التطبيق إلى وجود خلل في حساس الأوكسجين، فإنه لا يحدد هل هو عطل في المكون ذاته أو وصلاته أو وحدة التحكم الخاصة به.