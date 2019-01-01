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رجل يحلق رأس زوجته بعدما عثر على شعرة في وجبة الإفطار

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رجل يحلق رأس زوجته بعدما عثر على شعرة في وجبة الإفطار


وكالات / سما /

أعلنت الشرطة في بنغلادش القبض على مواطن حلق رأس زوجته؛ بعد عثوره على شعرة في وجبة الإفطار، فيما حذّرت جماعات حقوقية من أن العنف الممارس على النساء، يتصاعد في هذا البلد المحافظ.

ونفّذت الشرطة عمليات دهم في قرية واقعة بمنطقة جويبورهات، شمال غرب البلاد، وألقت القبض على بابلو موندل، (35 عامًا)، بعدما أبلغ قرويون الشرطة بالحادث.

وقال الشرطي المحلي شهريار خان: ”وجد شعرة بشرية على وجبة الأرز والحليب التي حضّرتها له زوجته، فاستشاط غضبًا وألقى باللوم عليها، ثم تناول شفرة وحلق شعر رأسها عنوة“.

وأوضح الشرطي، أنه جرى توجيه تهمة ”التسبب طوعًا في الأذى الحاد“ إلى بابلو، وهي جريمة يعاقب عليها في البلاد بالسجن لمدة أقصاها 14 عامًا، وأيضًا بـ ”خدش حياء“ الزوجة البالغة من العمر 23 عامًا.

وقال ناشطون، إن الحادث يسلط الضوء على العنف المتزايد الذي يمارس على النساء في بنغلادش، رغم القوانين الموجودة لحمايتهن من الاعتداء الجسدي والجنسي.

وذكرت مجموعة ”عين أو ساليش كيندرا“ الحقوقية، أن 37 امرأة قتلت بعد الاعتداء عليهن، بينما انتحرت سبع أخريات، من بين 630 امرأة تعرضن للاغتصاب، في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو.

#الزوجة #بنغلادش #الشرطة

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