الكشف عن المدير الفني الجديد للعميد

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن المدير الفني الجديد لفريق غزة الرياضي, خلفا لأحمد عبد الهادي, الذي استقال بعد الخسارة أمام اتحاد خانيونس (0-2), في الجولة السادسة من دوري الدرجة الممتازة.

وأكدت التقارير, أن النادي استقر على تعيين محمود زقوت مديرا فنيا للفريق, استعدادا لمباراة الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة ضد الصداقة.

ولم يحقق غزة الرياضي نتائج قوية في الموسم الحالي برفقة عبد الهادي, بعدما اكتفى بحصد 4 نقاط فقط من أصل 18 ممكنة.

يشار إلى أن "العميد" يحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير في دوري الممتازة حاليا, بفارق الأهداف خلال الهلال.