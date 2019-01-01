استمع : تسجيل صوتي جديد لضابط مخابرات إسرائيلي يحاول استدراج صحفي بغزة

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة صباح يوم الأربعاء، مقطعًا صوتيًا لضابط في مخابرات الاحتلال الإسرائيلي وهو يحاول استدراج أحد الصحفيين عبر تطبيق "واتس آب" لتقديم معلومات أمنية.

ووفق المقطع المسجل فإن ضابط المخابرات ادعى بأنه يعمل كصحفي مع عددٍ من وسائل الإعلام الأجنبية، وكان يشغل سابقًا كمسؤول إدارة مدينة ومستشار في وزارة الدفاع والمنسق.

وحاول ضابط المخابرات خلال المقطع الصوتي لمرتين بالحديث مع الصحفي عبر الهاتف.

ونشرت وزارة الداخلية ايضا امس الثلاثاء تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية وعبر الواتس آب، أجرتها مخابرات الاحتلال مع مواطنين من غزة بغرض جمع المعلومات

وكانت الداخلية قالت امس بيان لها إلى أن الاحتلال قام خلال الفترة الأخيرة بتغيير أساليبه ووسائله، واستخدام طرق جديدة لتحقيق أهدافه الاستخبارية والأمنية في الوصول للمعلومات، والنيل من شعبنا ومقاومته، حيث عمد إلى جمع المعلومات الأمنية بطريقة التحايل والخداع، عبر عدة وسائل وأساليب