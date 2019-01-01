ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة، اليوم الأربعاء.
هآرتس:
- ما زالت حرب يوم الغفران 1973 عالقة في الذاكرة .. كنا نعتقد أن المصريين سيهربون من المعركة.
- العشرات من المتظاهرين أمام منزل رئيس الحكومة للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة.
- افتتاحية هآرتس: المستشفى الذي يعالج فيه الأسير سامر عربيد يشير إلى أنه تعرض للتعذيب بطرق خاصة لدى الشاباك.
معاريف:
- ليبرمان: لن اتفاجأ اذا ارسل نتنياهو وجماعته اشخاص محققين لتتبعي وتتبع اسرتي
- ليبرمان: درعي خان الصداقة بيننا
- ليبرمان: ميري رغيف وزيرة الثقافة بهيمة وكاتس كذاب ولا أكره نتنياهو ولكن نتنياهو لا يفهم ما هي الثقة والولاء
- روسيا: الولايات المتحدة وتركيا لن تخبرنا عن مغادرة القوات الاميركية
- كما هو الحال في كوريا الشمالية: موظفو حزب الليكود تلقوا اشعارات بإنهاء عضويتهم من الحزب
إسرائيل اليوم:
- من ذاكرة حرب الغفران 1973: لولا الهجوم المضاد من موسى لبيد الذي استعاد هضبة الجولان لكنا في مكان آخر اليوم
- العلمانيون والمتدينون: كلنا نحتاج الى يوم الغفران.
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أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الأربعاء، اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى والمسجد الابراهيمي، وفيما يلي أبرز العناوين:
الحياة الجديدة:
-نيابة عن الرئيس: اشتية يسلم وسام نجمة القدس للسفير الجزائري لدى مصر
-المتطرفان ارئيل وغليك يقودان مئات المستوطنين في اقتحام الأقصى والاوقاف تستنكر
-اشتية يطلع جمعة على الانتهاكات الإسرائيلية للاماكن الدينية ويبحث معه تعزيز التعاون في الشؤون الوقفية
-الرجوب: شعبنا سيستقبل المنتخب السعودي الذي يليق بعظمته ومكانة المملكة بوجداننا وتاريخنا
-الحكومة: جار الاعداد لصرف دفعات من مستحقات الموظفين قريبا
-العسيلي: منتجات وبضائع مصرية قريبا في الأسواق الفلسطينية بديلة للإسرائيلية
-ادانات واسعة لاعتقال أجهزة "حماس" أعضاء لجنة تحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة
-غوتيريس: أموال الأمم المتحدة قد تنفد مع نهاية الشهر الجاري
-وفاة طفلة بانقلاب مركبة غير قانونية يقودها فتى في الظاهرية وطفلين اخرين في حفرة جنوب غزة
-"حكومة التبغ" في غزة تواصل حملات "الاستهبال الاقتصادي"
-المواجهة تحتدم بين ترمب والديمقراطيين بشأن إجراءات العزل
الأيام:
-جريح في زيتا واحراق أشجار في بورين واعتقال مسن بالخليل، عشرات المستوطنين يستبيحون المسجدين الأقصى والابراهيمي
-أجهزة "حماس" تعتقل أعضاء اللجنة المكلفة بتحديث بيانات الموظفين الحكوميين في غزة
-الحكومة: الاعداد لصرف دفعات من مستحقات الموظفين قريبا
-غزة: غرفة العمليات المشتركة تدعو المواطنين عدم التعاطي مع أساليب الاحتلال الاستخبارية
-إدارة ترمب تصعد المواجهة مع الكونغرس بمنع سفير من الادلاء بشهادته حول أوكرانيا
-مقتل شاب من نابلس في عملية سطو مسلح بولاية بوسطن الأميركية
-تركيا تستكمل الاستعدادات لعمليتها في سورية وترمب يستقبل اردوغان خلال الشهر القادم
-إصابة 3 من افراد الامن بزجاجات حارقة في مخيم جنين
-قناة عبرية: إسرائيل تستعد لـ"وابل محتمل" من الصواريخ الإيرانية
-تونس: القروي يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى يتم الافراج عنه
القدس:
-المستوطنون يستبيحون المسجدين الأقصى والابراهيمي في "يوم الغفران"
-محافظ القدس يدعو الى شد الرحال للمسجد الأقصى وتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني
-اديلسون يمول حركات لمحاربة مقاطعة إسرائيل "بي. دي. اس" حول العالم
-اعتقالات وعنف واقتحام منازل هكذا مر صيف 2019 على العيسوية
-عساف يؤكد أهمية المقاومة الشعبية في تعزيز الصمود
-الخارجية الأميركية تمنع شهادة دبلوماسي امام الكونغرس في تحقيق لعزل الرئيس
-غوتيريش: أموال الأمم المتحدة قد تنفد مع نهاية الشهر الجاري
- حصيلة أسبوع من المظاهرات.. عدد ضحايا الاحتجاجات في العراق 165 قتيلا
-رئيس الأركان الإسرائيلي: اذا ضربتنا ايران سنرد بقوة
-تركيا تعلن استكمال استعداداتها لشن هجوم على الاكراد شمال سوريا
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