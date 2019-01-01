ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة، اليوم الأربعاء.

هآرتس:

- ما زالت حرب يوم الغفران 1973 عالقة في الذاكرة .. كنا نعتقد أن المصريين سيهربون من المعركة.

- العشرات من المتظاهرين أمام منزل رئيس الحكومة للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة.

- افتتاحية هآرتس: المستشفى الذي يعالج فيه الأسير سامر عربيد يشير إلى أنه تعرض للتعذيب بطرق خاصة لدى الشاباك.

معاريف:

- ليبرمان: لن اتفاجأ اذا ارسل نتنياهو وجماعته اشخاص محققين لتتبعي وتتبع اسرتي

- ليبرمان: درعي خان الصداقة بيننا

- ليبرمان: ميري رغيف وزيرة الثقافة بهيمة وكاتس كذاب ولا أكره نتنياهو ولكن نتنياهو لا يفهم ما هي الثقة والولاء

- روسيا: الولايات المتحدة وتركيا لن تخبرنا عن مغادرة القوات الاميركية

- كما هو الحال في كوريا الشمالية: موظفو حزب الليكود تلقوا اشعارات بإنهاء عضويتهم من الحزب

إسرائيل اليوم:

- من ذاكرة حرب الغفران 1973: لولا الهجوم المضاد من موسى لبيد الذي استعاد هضبة الجولان لكنا في مكان آخر اليوم

- العلمانيون والمتدينون: كلنا نحتاج الى يوم الغفران.

-

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الأربعاء، اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى والمسجد الابراهيمي، وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

-نيابة عن الرئيس: اشتية يسلم وسام نجمة القدس للسفير الجزائري لدى مصر

-المتطرفان ارئيل وغليك يقودان مئات المستوطنين في اقتحام الأقصى والاوقاف تستنكر

-اشتية يطلع جمعة على الانتهاكات الإسرائيلية للاماكن الدينية ويبحث معه تعزيز التعاون في الشؤون الوقفية

-الرجوب: شعبنا سيستقبل المنتخب السعودي الذي يليق بعظمته ومكانة المملكة بوجداننا وتاريخنا

-الحكومة: جار الاعداد لصرف دفعات من مستحقات الموظفين قريبا

-العسيلي: منتجات وبضائع مصرية قريبا في الأسواق الفلسطينية بديلة للإسرائيلية

-ادانات واسعة لاعتقال أجهزة "حماس" أعضاء لجنة تحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة

-غوتيريس: أموال الأمم المتحدة قد تنفد مع نهاية الشهر الجاري

-وفاة طفلة بانقلاب مركبة غير قانونية يقودها فتى في الظاهرية وطفلين اخرين في حفرة جنوب غزة

-"حكومة التبغ" في غزة تواصل حملات "الاستهبال الاقتصادي"

-المواجهة تحتدم بين ترمب والديمقراطيين بشأن إجراءات العزل

الأيام:

-جريح في زيتا واحراق أشجار في بورين واعتقال مسن بالخليل، عشرات المستوطنين يستبيحون المسجدين الأقصى والابراهيمي

-أجهزة "حماس" تعتقل أعضاء اللجنة المكلفة بتحديث بيانات الموظفين الحكوميين في غزة

-الحكومة: الاعداد لصرف دفعات من مستحقات الموظفين قريبا

-غزة: غرفة العمليات المشتركة تدعو المواطنين عدم التعاطي مع أساليب الاحتلال الاستخبارية

-إدارة ترمب تصعد المواجهة مع الكونغرس بمنع سفير من الادلاء بشهادته حول أوكرانيا

-مقتل شاب من نابلس في عملية سطو مسلح بولاية بوسطن الأميركية

-تركيا تستكمل الاستعدادات لعمليتها في سورية وترمب يستقبل اردوغان خلال الشهر القادم

-إصابة 3 من افراد الامن بزجاجات حارقة في مخيم جنين

-قناة عبرية: إسرائيل تستعد لـ"وابل محتمل" من الصواريخ الإيرانية

-تونس: القروي يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى يتم الافراج عنه

القدس:

-المستوطنون يستبيحون المسجدين الأقصى والابراهيمي في "يوم الغفران"

-محافظ القدس يدعو الى شد الرحال للمسجد الأقصى وتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني

-اديلسون يمول حركات لمحاربة مقاطعة إسرائيل "بي. دي. اس" حول العالم

-اعتقالات وعنف واقتحام منازل هكذا مر صيف 2019 على العيسوية

-عساف يؤكد أهمية المقاومة الشعبية في تعزيز الصمود

-الخارجية الأميركية تمنع شهادة دبلوماسي امام الكونغرس في تحقيق لعزل الرئيس

-غوتيريش: أموال الأمم المتحدة قد تنفد مع نهاية الشهر الجاري

- حصيلة أسبوع من المظاهرات.. عدد ضحايا الاحتجاجات في العراق 165 قتيلا

-رئيس الأركان الإسرائيلي: اذا ضربتنا ايران سنرد بقوة

-تركيا تعلن استكمال استعداداتها لشن هجوم على الاكراد شمال سوريا

ــــــــــــــ