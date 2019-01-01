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بالفيديو: ضبط لاعبي منتخب عربي يسرقون أحذية في محل بأستراليا

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: ضبط لاعبي منتخب عربي يسرقون أحذية في محل بأستراليا


وكالات / سما /

كشفت قناة "News 7" الأسترالية أن صاحب أحد محلات بيع التجهيزات الرياضية بأستراليا ضبط عددا من لاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم المصغرة وهم يسرقون أحذية رياضية.

وبثت القناة تسجيلات فيديو لكاميرات مراقبة خاصة بالمحل تظهر 6 أشخاص متلبسين بسرقة أحذية رياضية، وهم يرتدون سترات تحمل اسم تونس وشعار منتخبها لكرة القدم المصغرة.

ووفق ما صرح به صاحب محل التجهيزات الرياضية لقناة " News 7"، فإن هؤلاء اللاعبين قاموا بسرقة 9 أزواج من أحذية رياضية تبلغ قيمتها الإجمالية 3 آلاف دولار.

وأضاف صاحب المحل أنه تحدث مع المعنيين بعد الانتباه إلى الحادثة، لكنهم أنكروا، قبل أن يقوموا بإرجاع 8 أحذية بعد تدخل الشرطة.

وتذرع لاعبو المنتخب بأنهم كانوا بصدد تجربة الأحذية قبل اقتنائها، لتتم مواجهتهم بالشريط المسجل الذي يثبت حادثة السرقة، فردوا بأن المدرب هو الذي سيتولى السداد عوضا عنهم.

يشار إلى أن المنتخب التونسي لكرة القدم المصغرة اختتم مشاركته في كأس العالم المصغرة بالخسارة 7-0 أمام المكسيك في الدور ثمن النهائي.

وتقام البطولة في مدينة بيرث الأسترالية لغاية 11 كانون الأول/ أكتوبر الجاري، بمشاركة 32 منتخبا.

#استراليا #احذية #سرقة #المنتخب التونسي

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