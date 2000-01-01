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السلطة تحصل على مليون يورو من الاتحاد الاوروبي يوميا !

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة تحصل على مليون يورو من الاتحاد الاوروبي يوميا !


رام الله / سما /

قال جوزيف بوريل ، مسؤول السياسة الخارجية الجديد بالاتحاد الأوروبي في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، إنه يدعم موقف  الاتحاد الأوروبي ، الرامي الى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

واضاف بوريل"إن قيام دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع دولة إسرائيل "ليس ضد إسرائيل أو معاد للسامية".

وقال "ان الموقف الأوروبي هو الدفاع عن حل الدولتين. "آمل أن يستمر هذا الموقف."

من المقرر أن يحل بوريل ، بدلا من فيديريكا موغريني ، التي تنتهي فترة ولايتها في 31 أكتوبر.

ويدعم الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة حل الدولتين على خطوط ما قبل عام 1967. وكانت موغريني صريحة للغاية بشأن دعمها لحل الدولتين.

وكان بوريل اشار في الماضي إلى دعمه الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.

وقال بوريل وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست إن الاتحاد الأوروبي يدعم الحقوق الفلسطينية وإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيلية. نحن نفعل الكثير من أجل الفلسطينيين وينفق الاتحاد حوالي 300 مليون يورو سنوياً لمساعدة الفلسطينيين وهو يفعل ذلك منذ التسعينيات عندما تم توقيع اتفاقيات أوسلو. "ستقول إن هذا لا يكفي ، لكن دعني أذكرك أنه في الوقت الحالي يقدم الاتحاد الأوروبي حوالي مليون يورو يوميًا لمساعدة السلطة الفلسطينية. "

وقال "هذه المساعدات حيوية للسلطة الفلسطينية لكي تستمر في الوجود".

وفيما يتعلق باتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي التي تحكم العلاقات الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2000 ، قال بوريل إنه يعتزم احترام الوثيقة ويشمل ذلك احترام التفاهم التجاري الحر لإسرائيل مع الاتحاد الأوروبي لكن ذلك لا ينطبق على منتجات المستوطنات ".

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