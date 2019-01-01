دي ليخت يكشف سبب تألقه مؤخرًا مع يوفنتوس

وكالات / سما /

تحدث النجم الهولندي ماتياس دي ليخت عن تجربته حتى الآن مع فريق يوفنتوس بعد أن انتقل لهم كأغلى مدافع في تاريخ الدوري الإيطالي بقيمة 75 مليون يورو قادمًا من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وقد عانى دي ليخت من بدايته مع الدوري الإيطالي المختلف تمامًا عن الدوري الهولندي وارتكب العديد من الأخطاء في مبارتي نابولي في الدوري التي إنتهت بنتيجة 4-3 واتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والتي إنتهت بنتيجة 2-2.

وقال دي ليخت في تصريحات لقناة “فوكس سبورت” :” بعد مباراة أتليتكو مدريد في دوري الأبطال قلت لنفسي هذا ليس أنا، يجب أن اضع حدًا لتلك الأخطاء”.

وأضاف:” منذ هذا اليوم وأنا اتطور وألعب بطريقة أفضل، وبدأت في الحصول على الثقة من جديد، أعلم بأنني جئت هنا برقم كبير والجميع يتوقع مني أداء أفضل من ذلك، ولذلك قررت أن اتطور”.

واختتم:” أدائي في مباراة الإنتر كان جيدا، ضربة الجزاء؟ لم تلمس الكرة يدي، ولكن الحكم احتسبها بعد العودة إلى الVAR كان يجب تقبل ذلك الأمر ولكن الكرة لم تلمس يدي، سأكون أفضل في قادم المباريات”.

جدير بالذكر أن يوفنتوس حاليًا يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة أمام إنتر ميلانو صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة.