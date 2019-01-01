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جندوجان : سقوط ليفربول هو أملنا الوحيد

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جندوجان : سقوط ليفربول هو أملنا الوحيد


وكالات / سما /

سقط مانشستر سيتي مهزوماً على ملعبه الاتحاد ووسط جماهيره أمام وولفرتهامبون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء لصالح الذئاب في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الأسبوع الثاني من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم مانشستر سيتي مباراة كارثية لم نشاهدها له من فترة طويلة على ملعب الاتحاد تحديداً في حقبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، شخصياً أراها نتيجة وهزيمة مستحقة لحامل لقب البريميرليج.

وأصبح الفارق بعد هذه المباراة بين مانشستر سيتي وليفربول 8 نقاط لصالح الردز المتصدر جدول الترتيب دون فقدان أى نقاط برصيد 24 نقطة بعد مرور 8 جولات من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

جندوجان مهمة مانشستر سيتي صعبة للغاية


واعترف الألماني إلكاى جندوجان لاعب خط وسط مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا أن مأمورية الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي سيكون أمراً صعباً وسيعتمد ذلك على سقوط ليفربول وإهداره للنقاط في المباريات القادمة.

وصرح جندوجان قائلاً:” إذا أردنا التحدث عن الفوز بالدوري للمرة الثالثة على التوالي، فهذا يعني أن على ليفربول إهدار النقاط.

#جندوجان #ليفربول

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