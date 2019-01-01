بوتشيتينو مهدد بالإقالة بعد فقدان شغفه في توتنهام

وكالات / سما /

يعيش المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أياماً عصيبة، حيث أصبح مهدداً بالإقالة في الأسابيع القليلة المقبلة بعد تراجع نتائج فريقه توتنهام هوتسبير بشكلٍ واضح خلال الموسم الحالي مقارنة بالمواسم الماضية.

صحيفة ديلي ميرور البريطانية ذكرت في تقاريرها مؤخراً بأن المدرب الأرجنتيني لا يتمتع بالحصانة الكافية التي تجعله محمياً من الإقالة من قبل دانييل ليفي رئيس توتنهام في حال استمرار النتائج السلبية خلال الفترة المقبلة.

وتلقى توتنهام عدة صفعات مدوية في الأيام الأخيرة، حيث سقط أمام بايرن ميونخ الألماني في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-7 ، وتلقى هزيمة أخرى قاسية بعدها بأيام على يد برايتون بنتيجة 0-3 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً أنه أقصي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية قبل نحو أسبوعين على يد فريقٍ مغمور.

عائق وحيد أمام إقالة بوتشيتينو من توتنهام

ورغم أن بوتشيتينو لم يعد يملك الشغف الكافي لقيادة فريق توتنهام في الموسم الحالي والمواسم المقبلة، إلا أن النادي اللندني لا يبدو أنه قادر على التخلص منه بسهولة.

دانييل ليفي رئيس توتنهام سيتريث قبل إصدار قرار إقالة بوتشيتينو ليس لأن المدرب حسن كثيراً من جودة فريق توتنهام، بل لأن النادي سيكون مضطراً لدفع 30 مليون جنيه استرليني له في حال تخلصوا منه قبل انتهاء عقده.

الجدير بالذكر أن بوتشيتينو يملك بعض الوقت لتجميع أفكاره حالياً، وذلك بسبب توقف منافسات الأندية إفساحاً للمجال أمام المنتخبات الدولية فيما يعرف بأسبوع الفيفا.