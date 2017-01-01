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رويز يشعل كلاسيكو الميركاتو بين برشلونة وريال مدريد

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رويز يشعل كلاسيكو الميركاتو بين برشلونة وريال مدريد


وكالات / سما /

يستعد قطبا الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد لخوض معركة من العيار الثقيل للتوقيع مع واحد من أهم لاعبي الكرة الإسبانية، حيث كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية صباح اليوم الأربعاء عن منافسة شرسة ستشهدها الفترة القادمة بين الناديين للتوقيع مع فابيان رويز متوسط ميدان نابولي الإيطالي ذو 23 عاماً.

وأفادت الصحيفة الصادرة من مدينة برشلونة أن اللاعب الإسباني ذو 23 عاماً يثير اهتمام قطبي الكرة الإسبانية، وبدأ النادي الكتالوني بالتجسس عليه عندما تواجد السكرتير الفني، الفرنسي أريك أبيدال، في مباراة نابولي وليتشي، في الدوري الإيطالي.

وفي الجهة الأخرى لا يبدو اهتمام ريال مدريد واضحاً مئة بالمئة في ظل وجود لاعبين أخرين على قائمة المرشحين لتعزيز تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أبرزهم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، والدنماركي كريستيان أريكسن لاعب توتنهام هوتسبير، إلا أن فابيان رويز يتواجد في القائمة كخيار بديل.

نابولي يواجه ريال مدريد وبرشلونة .. الحفاظ على رويز هدفاً له

ويعمل نابولي على إيقاف محاولات برشلونة وريال مدريد من خلال تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في عام 2023 لعام واحد إضافي، وكانت التحركات قد بدأت في الصيف، لكنها تسير بشكلٍ أبطأ في الوقت الحالي.

ووقع نابولي مع رويز من ريال بيتيس في عام 2017 مقابل 30 مليون يورو، ويطلب الرئيس أوريليو دي لورينتيس الحصول على مبلغ 60 مليون يورو على الأقل مقابل التخلي عنه في الوقت الحالي.

ولعب الإسباني ثمان مباريات مع نابولي في الموسم الحالي وسجل هدفاً واحداً فقط.

وتحدث فابيان عن مستقبله قبل عدة أشهر، وقال “لقد أعطاني كارلو أنشيلوتي الثقة التي يحتاجها كل لاعب”.

وسيكون رويز هدفاً لريال مدريد بلا أدنى شك في حال فشلت محاولاته للتوقيع مع بوجبا أو إريكسن.

 
#برشلونة #ريال مدريد #فابيان رويز

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