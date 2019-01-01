مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين واعتقال 5 شبان بالضفة والقدس

رام الله /سما/

هاجم مستوطنون فجر اليوم مركبات الفلسطينيين بالحجارة على طريق رام الله - نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان خلال مداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ووفقا لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، فإن عددا من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة قرب قرية اللبن، ما تسبب بأضرار لعدد منها.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، 3 شبان من الضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المسن بدران جابر (72 عاما) من حي فرش الهوى بمدينة الخليل، واقتادته لمعسكر "عوفر"، المقام غرب مدينة رام الله.

وجابر أسير محرر أمضى ما يزيد عن عشر سنوات في سجون الاحتلال.

وشددت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، من إجراءاتها التعسفية في محيط المسجد الإبراهيمي، وعلى الطرق المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين، عقب إغلاقها المسجد وطرد الموظفين والمصلين من داخله، بدعوى تأمين احتفالات المستوطنين بما يسمى "يوم الغفران".

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال، الشابين ناصر عجاج وتيسير أبو صبيح من بلدة سلوان، كما تم، أمس الثلاثاء، التحقيق مع الصحفيتين ميساء أبو غزالة وسندس عويس لتوثيقهما انتهاكاته في المسجد الأقصى، إضافة إلى المعلمتين المقدسيتين خديجة خويص وهنادي الحلواني لتسليمهن قرارات منع السفر.