مدير عام المستشفيات يؤكد على تكاملية الخدمات الصحية مع مجمع كمال عدوان

غزة / سما /

أكد د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة ،على تكاملية الخدمات بين وزارته و المجمع بما يدعم تجويد الخدمة و تحسين الاداء الى جانب دعم الخدمات التخصصية , مشيدا بجهود العاملين في قسم النساء والتوليد الذى ساهم في تخفيف العبء عن مجمع الشفاء بنسبة 30%،جاء ذلك خلال زيارته للمجمع يرافقه مدراء ادارته.

وناقش بعض الملفات مع ادارة المجمع برئاسة مدير المجمع أ. عقيد/احمد الكحلوت أبرزها نقص الكوادر العاملة خاصة في القابلات و التمريض في ظل شح التعيينات و نقص الأجهزة و بعض التجهيزات الطبية ,بالاضافة الى أليات توفير وحدات دم كافية .

وأعرب عن استعداده للتعاون الكامل في سبيل تكاملية الخدمة وامداد المجمع بما يلزم لاستمرارية العمل وفق الامكانيات المتاحة لدى الوزارة من أجهزة ومعدات ومستلزمات وطواقم طبية.

وعقب اللقاء،تجول مدير عام المستشفيات والوفد المرافق، في أقسام المجمع و اطلع على طبيعة و جودة الخدمات المقدمة بالمجمع و خاصة خدمة النساء والولادة و الاطفال و العناية المكثفة،،كونه يخدم شريحة واسعة من سكان شمال قطاع غزة خاصة في خدمتى الأطفال والتوليد.

و تأتى هذه الزيارة في اطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة الفلسطينية ، ومديرية الخدمات الطبية العسكرية و تعزيز الخدمات بين الطرفين بما يصب في مصلحة المريض أولا.

من جانبه أثنى مدير المجمع أ. عقيد/احمد الكحلوت على هذه الزيارات المتكررة من قبل وزارة الصحة للمجمع و التى تقدم الدعم والمساندة ماديا ومعنويا من اجل اتمام انجاز الخدمات المقدمة للجمهور عبر المجمع.

وكان في استقبال وفد وزارة الصحة، الى جانب مدير المجمع د. رائد/حامد الشرافي ،وأعضاء مجلس ادارة المجمع ورؤساء المستشفيات .